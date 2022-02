Ohne Tierversuche, ohne chemische Zusätze: Naturkosmetik „Biobalsam“ stellt eigene Produkte her

Rostock

Rohstoffe werden abgewogen, Pflanzenöle und Pflanzenfette erhitzt, alles in große Formen gegossen und per Hand zugeschnitten – in der hauseigenen Manufaktur des Rostocker Naturkosmetikladens „Biobalsam“ entstehen regelmäßig neue Produkte. „Derzeit arbeiten wir an einer neuen Geruchsrichtung unseres Creme-Deos“, sagt Inhaberin Juliane Giesel. Entstehen soll ein femininer Duft, der nach Sommer, Sonne und Leichtigkeit duftet.

Die Manufaktur und das dazugehörige Geschäft liegen etwas versteckt – abseits der großen Shoppingmeilen - in der Großen Wasserstraße. Die Lage, so Giesel, sei durchaus ein Vorteil. „Wir haben nicht so viel Laufkundschaft und dadurch viel mehr Zeit, auf Fragen und Wünsche der Kunden einzugehen“, sagt die Rostockerin. „Diejenigen, die sich für Naturkosmetik interessieren und zu uns kommen wollen, die kommen auch hierher.“

Alles von Cremes über Seifen

Im Laden riecht es nach Lemongras und Melisse, Zitrusnoten liegen in der Luft. In den Regalen befinden sich neben den eigenen Kreationen Lotionen, Cremes, Badeherzen und Make-ups namhafter Hersteller – alle tierversuchsfrei und ohne chemische Inhaltsstoffe.

Mit „Biobalsam“ hat sich die Betriebswirtin einen Traum erfüllt. Auf die Idee dazu kam sie in Berlin, wo sie eine Weile lang lebte. „Dort ist Naturkosmetik schon viel gefragter“, erklärt Giesel. Weil ihr, zurück in ihrer Heimatstadt Rostock, das Angebot rein pflanzlicher Produkte nicht genügte, beschloss sie, selbst ein Fachgeschäft zu eröffnen.

Der Laden in der Großen Wasserstraße 6 hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr; sonnabends von 10 bis 13 sowie 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Katharina Ahlers