Taschen aus Leder und alten Airbags: Das bietet das Rostocker Fachgeschäft „Taschuhso“

Rostock

Vor den beiden liebevoll dekorierten Schaufenstern des kleinen Ladens am Ende der Kröpeliner Straße stehen am Sonnabend drei Frauen und blicken auf die Waren. Im Inneren des „TaSchuhSo“ stöbern weitere Kunden durch die Waren. Der Name verrät, was es hier zu kaufen gibt. „TaSchuhSo“ steht für „Taschen, Schuhe und Socken“.

Daneben finden Kunden zudem Accessoires und Schmuck. Der Laden ist schnell voll, dennoch ist die Atmosphäre entspannt und gemütlich. „Wir versuchen, uns so viel Zeit wie möglich zu nehmen und die Kunden persönlich zu beraten“, sagt Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson. „Ich denke, das ist es, was uns von den großen Ketten unterscheidet. Wir haben hier auch keine Wühltische.“

Zudem sieht die Verkäuferin einen weiteren Vorteil gegenüber dem Online-Handel. „Kunden wollen Sachen ausprobieren, anprobieren und anfassen“, sagt sie. „Das können sie hier“.

Recycling und Nachhaltigkeit spielen große Rolle

Neben hochwertigen Lederwaren werden in dem Fachgeschäft zudem Produkte aus anderen, besonderen Materialien angeboten. Beliebt sei unter anderem der „Airpaq“ – ein Rucksack hergestellt aus Autoschrott. So werden für die Tasche verschrottete Airbags aufgearbeitet und eingefärbt. Als Träger werden ausgediente Sicherheitsgurte verwendet.

„Jedes Airpaq ist ein Unikat“, so die Verkäuferin. „Bei uns spielt Recycling und Nachhaltigkeit eine große Rolle.“

Von Katharina Ahlers