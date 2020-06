Rostock

Sein Name ist eng mit großen Immobilienprojekten in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern verbunden – darunter die Pandino Spielewelt, die Sportparks Barge oder das Hotel Radisson in Rostock. Am Montag wurde bekannt, dass Edelbert Christian Hensel tot ist. Er starb in der vergangenen Woche. Die Todesumstände sind unklar.

Vielen war der Mann, der eher im Hintergrund, als auf dem gesellschaftlichen Parkett agierte, unter dem Namen Eddy Hensel oder als der „graue Panther“bekannt, wie es am Montag aus seinem Umfeld hieß. Doch trotz bester Vernetzung – namentlich wollte sich niemand über den Geschäftsmann äußern.

Anzeige

Mann im Hintergrund

Auch er selbst war zurückhaltend mit Auskünften über Projekte, die er als Bauherr und Investor innerhalb eines großen Firmengeflechts verantwortete. Fast 70 Unternehmen sind mit seinem Namen verbunden. Er trat dort zeitweise als Geschäftsführer oder als Liquidator auf. Zuletzt war er als Geschäftsführer von sieben Unternehmen der Hanse Gruppe tätig.

Weitere OZ+ Artikel

2007 trat Hensel erstmals in Rostock unternehmerisch in Erscheinung, als Vertretungsberechtigter für das Fischhaus am Alten Strom in Warnemünde. Im selben Jahr gab es fünf weitere Eintragungen für verschiedene Unternehmen ins Handelsregister. Es folgten fast jedes Jahr zahlreiche Ein- und Umtragungen für Eiscafés, Restaurants, Immobiliengesellschaften oder Finanzdienstleister.

Zuletzt kein unternehmerisches Glück

In den letzten Jahren verließ Hensel das unternehmerische Glück: Bei einem Bauvorhaben an der Ecke Am Vögenteich/ August-Bebel-Straße wollte die Hanse Gruppe ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage errichten. Allerdings wurde das Bauprojekt wesentlich teuer als geplant. Der Boden in der Baugrube musste wegen giftiger Hinterlassenschaften einer chemischen Reinigung, die einst dort angesiedelt war, komplett ausgetauscht werden.

Trotz der Freigabe der Baustelle im Mai vergangenen Jahres konnte die Hanse Gruppe den Bau nicht fortsetzen und gab das Projekt im Januar schließlich an ein anderes Unternehmen ab. Auch die Sportparks der Gruppe, wurden inzwischen von anderen Verantwortlichen übernommen, nachdem sie jahrelang leer standen. In Zinnowitz ist der Projektentwickler Frank Behn aus Zempin eingestiegen. In Bargeshagen übernahm Jonas Holtz innerhalb der Hanse Gruppe erst vor wenigen Wochen die Geschäftsführung von Edelbert Hensel.

Von Juliane Schultz