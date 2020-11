Rostock

Jugendzentrum sucht Mieter: Das von der Corona-Pandemie schwer gebeutelte Jugend-Alternativzentrum JAZ in der Lindenstraße wirbt mit einer Internetkampagne um Unterstützung. Geldgeber können für 160 Euro einen Quadratmeter symbolisch mieten. Ziel sind 160 Förderer, um insgesamt 16 000 Euro zusammenzubringen, was die Miete bis Jahresende absichern würde. Als Dankeschön erhalten alle Spender eine selbst getöpferte Kachel oder eine „Saatbombe für einen Quadratmeter grünes Rostock“. Montagmittag waren die ersten beiden Quadratmeter symbolisch vermietet.

„Wir sind nicht die Einzigen, es geht ja zurzeit allen schlecht“, sagt Gunnar Lahrs vom gemeinnützigen Betreiberverein JAZ e.V.. Mit dem Lockdown sind die Einnahmen komplett weggebrochen. Der Betrieb des vor 30 Jahren gegründeten Alternativzentrums ist zweigeteilt. 60 Prozent der Gesamtmiete von rund 10 000 Euro übernimmt das Jugendamt, die Einrichtung ist mit ihren offenen Angeboten ein anerkannter Träger der Jugendhilfe.

Die übrigen 4000 Euro muss der Verein selbst erwirtschaften – mit Eintrittsgeldern aus Veranstaltungen, die meist am Wochenende stattfinden. Diese Einnahmequelle ist zurzeit versiegt.

Finanzkonzept soll erstellt werden

Hilfe kündigt sich von der Politik an: Linke und SPD haben für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch einen Antrag vorbereitet, der das JAZ über die schwere Zeit und dauerhaft in sichereres Fahrwasser bringen soll. Es ist nicht die erste finanzielle Krise, die Miete des vor zehn Jahren bezogenen Neubaus brachte den Verein immer wieder an seine Grenzen. Laut dem Antrag soll dem Zentrum bis Ende 2023 die Miete gestundet werden. Zinsen würden in dieser Zeit nicht anfallen, dafür soll aber ein dauerhaft tragfähiges Finanzierungskonzept erarbeitet werden.

SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider: „Die Corona-Pandemie droht auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ihre Spuren zu hinterlassen. Mit unserem Antrag wollen wir ein klares Signal aussenden, dass Vereine wie das JAZ unsere Solidarität in dieser schwierigen Zeit erhalten.“ Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) unterstützt den Antrag in einer Stellungnahme der Verwaltung ebenfalls.

Unterstützer-Aktion läuft weiter

Die Unterstützer-Aktion im Internet soll auch dann weiterlaufen, so Gunnar Lahrs, wenn die Bürgerschaft der Stundung für drei Jahre zustimmt. Schließlich müsse die Miete ja später nachgezahlt werden. „Wir werden auch in Zukunft nicht so viel Gewinn machen, um den riesigen Schuldenberg abzubezahlen“, sagt Lahrs.

Das Jugendamt wirft dem JAZ vor, nicht sauber zwischen der öffentlich geförderten Jugendarbeit und dem wirtschaftlich orientierten Veranstaltungsbereich zu trennen. Einnahmen und Ausgaben würden „nicht vollumfänglich dargestellt“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Das Finanzkonzept soll hier künftig für mehr Klarheit sorgen.

100 Leute und ein bisschen Chaos

Laut Verein lassen sich beide Bereiche nicht immer so eindeutig auseinanderhalten. Der Veranstaltungsbereich werde auch von Sportgruppen, Vereinen und insgesamt vom Jugendhilfe-Bereich genutzt. Unter dem Dach des Hauses befinden sich verschiedene Werkstätten, etwa zum Fahrradreparieren, Töpfern oder Siebdrucken.

In den Proberäumen üben fünf Bands, das JAZ arbeitet mit mehreren Schulen zusammen, unter anderem mit Musikworkshops. Schülerinnen und Schüler von Fridays For Future nutzten die Räume, um ihre Transparente zu malen, und viele weitere Gruppen.

Organisiert wird das Angebot von einem Netz von „50 bis 100 Leuten“, erklärt Gunnar Lahrs, der hauptsächlich für das Booking von auftretenden Musikern zuständig ist. Alle arbeiten ehrenamtlich, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Sicherlich gehe es dabei auch mal chaotisch zu. Aber das sei es nun mal, was den Charakter des Hauses ausmacht.

Von Gerald Kleine Wördemann