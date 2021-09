Rostock

In der Vergangenheit gab es oft Diskussionen über das Aussehen des Jakobikirchplatzes. Er sei wenig ansprechend, weil Bänke beschmiert oder der Rasen voll Scherben und Hundekot ist. Anwohner und Rostocker hatten sich unter anderem mehr Spielmöglichkeiten für Kinder und mehr Kultur im Herzen von Rostock gewünscht. Nun soll das Denkmal, das an die einstige Jakobikirche erinnert, für rund 220 000 Euro aufgewertet werden.

Das Maßnahmenpaket zur Förderung der regionalen Wirtschaft wurde von der Rostocker Bürgerschaft bereits vor mehr als einem Jahr beschlossen. Grünamtschef Stefan Patzer (61) betont aber: „Es ist kein Park, sondern ein Denkmal. Und es soll an die wechselhafte Geschichte der Jakobikirche erinnern.“

Mehr Sitzmöglichkeiten und Mülleimer

Vorschläge von Anwohnern seien dabei berücksichtigt worden. So wird es zukünftig zusätzliche Sitzgelegenheiten geben: Dazu gehören Sitzwürfel aus Beton wie auch Bänke mit einer Lehne. Die sieben Betonquader mit einer Sitzauflage aus Holz werden an der Nordseite des Parks auf der Rasenfläche aufgestellt. Zwei der Lehnbänke werden auf der Ostseite platziert. Außerdem werden weitere Mülleimer und eine Hundetoilette aufgestellt.

Hier soll ein „grünes Klassenzimmer“ mit Eckbänken und LED-Beleuchtung entstehen. Quelle: Stefanie Adomeit

Zukünftig sollen die langen Stelen am Abend wieder in verschiedenen Farben leuchten. An der Westseite des Parks soll ein „grünes Klassenzimmer“ entstehen: Sitzbänke in L-Form mit einer indirekten LED-Beleuchtung. Drumherum soll es hier dann auch wieder grün aussehen – geplant sind Rasen und Pflanzen.

Schachbrett aus Stein soll aufgestellt werden

Zusätzlich zu den Sitzbänken soll noch eine Sitz- und Spielskulptur aus Holz aufgestellt werden. Weiter vorn an der Mauer, ebenfalls auf der Westseite – werden ein Tisch mit einem Schachbrettmuster und drei Hocker aus Beton aufgestellt. „Das haben sich die Senioren gewünscht“, sagt Stefan Patzer.

Janine Sempert (40), würde Kameras im Park gut finden. Quelle: Stefanie Adomeit

Janine Sempert arbeitet in der Innenstadt und nutzt den Platz oft für ihre Pausen. „Ich finde es immer gut, wenn etwas für uns Rostocker, die Touristen und vor allem für Kinder aller Altersgruppen gemacht wird“, sagt die 40-Jährige. Sie würde es gut finden, wenn der Jakobikirchplatz kameraüberwacht wird: „Damit auch alles lange und schön sauber bleibt.“

Memory- und neues Glockenspiel für Kinder

Für Kinder wird es ein Memoryspiel auf dem Rasen nahe der großen Eiche geben. Und auch das Glockenspiel wird erneuert. Das Alte ist seit Längerem kaputt und wird derzeit noch von einer Holzplatte abgedeckt. Da die neun Messingplatten rund 23 000 Euro kosten, werden sie nun im Rahmen des Förderprogramms ausgetauscht.

Jetzt verdeckt noch eine Holzplatte das kaputte Klangspiel. Aber bald sollen die Platten erneuert werden. Quelle: Stefanie Adomeit

„Ich finde es gut, wenn der Jakobipark aufgewertet wird. Aber generell finde ich es sehr schade, dass es so wenig für Kinder gibt. Es sollte nicht nur was für die Touris gemacht werden, sondern mehr für die Einwohner“, sagt Susanne Bork (35).

Lesen Sie auch

Peter Metelmann kennt sogar noch die Kirche, die hier mal stand. „Ich habe miterlebt, wie sie gesprengt wurde“, sagt der 69-Jährige. Ihm gefällt der Platz so, wie er ist. Das Einzige, was ihn irritiert, ist die lange Pergola: „Das erfüllt doch überhaupt keinen Zweck. Wenn es regnet, kann man sich hier nicht einmal unterstellen.“

Grünamtschef hofft, dass es im Oktober losgehen kann

Wo jetzt in den Beeten nur noch Erde zu sehen ist, werden bald Gehölze wie Feuerdorn, Zierquitten und Berberitzen blühen. Ein Großteil der Arbeiten wird die Ausbesserung des Gehweges ausmachen. Mosaikplatten und Granitbänder müssen zum Teil neu verlegt und Betonplatten ersetzt werden.

Auf der Westseite des Platzes soll ein Tisch mit Schachbrettmuster sowie Sitzhockern dazukommen. Quelle: Stefanie Adomeit

Die Vorhaben befinden sich derzeit in der Ausschreibung. „Wir hoffen, dass wir spätestens im Oktober die Aufträge auslösen und dann zur nächsten Saison alles hübsch machen können“, sagt Grünamtsleiter Stefan Patzer.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Frage nach dem Wunsch nach mehr Kultur auf dem Kirchplatz antwortet er mit einem Augenzwinkern: „Wir hatten mal viel Kultur hier. Aber dafür sind andere verantwortlich.“ Zu der Idee, ein Wasserspiel aufzustellen, eventuell da, wo einst das Taufbecken stand, sagt Stefan Patzer: „Das sieht immer sehr schön aus, ist aber in der Wartung sehr aufwendig und teuer.“

Von Stefanie Adomeit