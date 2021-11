Rostock

Wenn es in Rostock schüttet wie aus Kübeln, steht die Sporthalle der Jenaplanschule regelmäßig unter Wasser. An Unterricht ist dann nicht zu denken. Doch das soll sich bald ändern – dank neuer unterirdischer Leitungen.

Um die zu verlegen, will die Stadt ein Grundstück in der Lindenstraße kaufen und ein baufälliges Haus abreißen. Grünes Licht für den Kauf hat die Verwaltung vor Kurzem von den Mitgliedern des Hauptausschusses der Bürgerschaft bekommen.

Grundstückskauf soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen

Wie viel Rostock für die Fläche in der Lindenstraße 3 ausgeben will, das verrät im Rathaus noch niemand. Wohl aber so viel: „Es wird davon ausgegangen, dass der Abschluss des Kaufvertrages noch in diesem Jahr erfolgen kann“, teilte Sprecher Ulrich Kunze mit. Wenn die Verträge gemacht sind, soll das baufällige Haus auf dem Grundstück weichen, das Teil des Sanierungsgebiets „Ehemaliger Güterbahnhof“ ist.

Das baufällige Haus in der Lindenstraße 3 ist seit Jahren ein Schandfleck. Die Stadt will das Grundstück kaufen und es abreißen. Quelle: Katrin Zimmer

Um das kümmert sich die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS). Die hat bereits die Bleicher- und Bahnhofstraße saniert, ist derzeit noch Am Güterbahnhof zugange. Auch die Lindenstraße soll neu gemacht werden – allerdings erst dann, wenn die Bauarbeiten in der Richard-Wagner-Straße beendet sind und der Winter vorüber ist, erklärte RGS-Chefin Sigrid Hecht. Der Startschuss in der Lindenstraße wird demnach voraussichtlich im Frühjahr 2022 fallen.

Wenn die aufgerissen wird, will die Stadt die Chance nutzen und den Sportlern der Jenaplanschule das Leben leichter machen. Denn ihre Halle, so Hecht – die auch Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) und damit zuständig für den Bau von Schulen ist – läuft bei Starkregen voll, weil die umliegenden Leitungen das Wasser nicht schnell genug abführen können.

Nach starken Regenfällen steht die Sporthalle der Jenaplanschule in der Rostocker Lindenstraße regelmäßig unter Wasser. Quelle: Katrin Zimmer

Wenn es in Rostock gießt, dann drücke es die Massen regelrecht nach oben. Im Sommer 2019 war das sogar so schlimm, dass die Sporthalle ein halbes Jahr gesperrt und ausgetrocknet werden musste. Und solange die Leitungen nicht erneuert werden, kann das jederzeit wieder passieren.

Das Konzept der Jenaplanschule An Jenaplanschulen werden Kinder nach einem speziellen Pädagogischen Konzept unterrichtet. In Rostock orientiert sich der Lehrplan bereits seit dem Schuljahr 1996/97 an den Grundprinzipien des Jenaplans von Peter Petersen. Ihm zugrunde liegen vier Säulen: Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier. Statt in verschiedenen Klassen in den einzelnen Jahrgangsstufen lernen die Schüler in sogenannten Stammgruppen gemeinsam. Es gibt Untergruppen (Klasse 1 bis 3), Mittelgruppen (Klasse 4 bis 6), Obergruppen (Klasse 7 und 8), Jugendlichengruppen (Klasse 9 und 10) sowie Abiturgruppen (Klasse 11 und 12). Die „erfolgreiche Arbeit und damit wachsende Schülerzahlen“ führten dazu, dass sich die Hansestadt entschloss, beginnend mit dem Schuljahr 2000/01, das Jenaplan-Konzept in einer eigenständigen Schule zu praktizieren. Seit 2008/09 gilt sie als staatlich „Integrierte Gesamtschule mit Grundschulteil“. Quelle: www.jenaplan-rostock.de

Das wissen KOE-Chefin Hecht und auch Martin Plant, Leiter der Jenaplanschule Rostock. „Wir sind sehr froh, dass an einer Lösung gearbeitet wird, und das zeitnah, damit das nicht wieder passiert.“ Denn die Halle, so Plant, nutzen nicht nur seine Schüler, sondern auch noch andere Sportler, darunter Basketballer der Rostock Seawolves und die HSG Warnemünde.

Nach neuen Leitungen kommt auch ein neuer Hallenboden

Wann genau die Arbeiten in der Lindenstraße beginnen, hängt laut RGS-Chefin Hecht ein bisschen davon ab, wie lange die jetzigen in der Richard-Wagner-Straße noch dauern. Insgesamt würde der Bau der neuen Leitungen und Regenwasserrückhaltebecken rund anderthalb Jahre verschlingen. Im Anschluss werden die Schüler der Jenaplanschule und die Rostocker Vereinssportler aber trockene Füße behalten – und dann auch einen neuen Hallenboden bekommen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Berichten zufolge, soll auch die Schule erweitert werden, einen Anbau bekommen, denn die wird voller und voller. Dazu wollten sich Schulleiter und KOE-Chefin allerdings nicht äußern. Derzeit investiert die Stadt zunächst in andere Einrichtungen. Einen An- und Neubau mit Mensa und Proberäumen für rund 14 Millionen Euro bekommt beispielsweise das Musikgymnasium Käthe Kollwitz in Dierkow bis 2023. Die Berufliche Schule Alexander Schmorell wird für rund 26 Millionen Euro, darunter 90 Prozent Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums, bis 2023 in der Schleswiger Straße neu errichtet.

Von Katrin Zimmer