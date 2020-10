Rostock

Interessiert liest die Schülerin Denise Guhlke in einer Broschüre. Sie informiert sich über ihre Zukunft – über Berufsperspektiven um genau zu sein. Mit ihren Klassenkameradinnen besucht sie an diesem Tag die 23. Jobfactory in der Hansemesse, die größte Ausbildungs- und Studienmesse in MV. „Es wird viel erklärt und es ist sehr aufschlussreich“, sagt die 14-Jährige.

Am ersten Messetag informierten rund 104 Aussteller auf 100 000 Quadratmetern über rund 400 Berufe, Studiengänge und Praktika. Darunter waren das Rostocker Südstadtklinikum, die RSAG, Nordwasser, das Neptunhotel und viele mehr. 3000 angemeldete Besucher waren dabei – vor allem Schulklassen aus umliegenden Schulen besuchten die Veranstaltung an diesem Tag zwischen 9 und 15 Uhr.

Anzeige

Die Messe bot neben Informationen auch einige Dienstleistungen. So konnten Besucher kostenlos Bewerbungsfotos machen oder Bewerbungsschreiben und -mappen von Profis kontrollieren lassen und sich Tipps holen. Birgit Grimmer, Lehrerin an der Küstenschule, gefiel das Angebot: „Es ist sehr umfangreich und wir können Schülern gute Perspektiven vermitteln.“

Systemrelevante Berufe werden beliebter

„Aktuell liegen systemrelevante Berufe im Trend“, erklärt Veranstalterin Sonja Kretz. Ausbildungen wie die zu Krankenpflegerinnen oder Erzieherinnen zeigten sich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit, erklärt die Organisatorin.

Sprechen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten am Südstadtklinikum: Jette Oldörp (22), Mariele Schammel (20), Jennifer Nadler (15) und Jasmin Langer (16). Quelle: Anh Tran

Auch Ilka Diening, stellvertretende Pflegedienstdirektorin am Südstadtklinikum sieht diese Entwicklung. „Ein Problem mit mangelndem Interesse haben wir definitiv nicht.“ In den vergangenen zwölf Jahren hätten sich die Zahlen an Auszubildenden verdreifacht, berichtet sie.

Lesen Sie auch: Von der Jobmesse zum Traumjob: Nun steht dieser Rostocker selbst auf der Jobfactory

Das liege auch daran, dass jährlich neue Berufsmöglichkeiten dazukommen würden. So gibt es am Klinikum neben der klassischen Ausbildung zur Pflegefachkraft auch Ausbildungen zum medizinischen Fachangestellten oder zur OP-Assistentin sowie ein duales Studium in der Hebammenwissenschaft. „Junge Menschen interessieren sich für solche Berufe, weil sie eine sichere Perspektive bieten“, erklärt Diening.

Hohe Nachfrage bei pädagogischen Berufen

Durch die Corona-Pandemie seien pädagogische Berufe besonders gefordert, sagt Liselotte Peisker. Sie informierte bei der Hansemesse am Stand vom Institut für Lernen und Leben über Perspektiven als Erzieherin. „Es werden viele gebraucht“, sagt die angehende Erzieherin. Die 24-Jährige ist selbst Mutter und weiß, dass viele Fachkräfte gebraucht werden. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sei aber glücklicherweise hoch. „Im letzten Jahr musste das Institut ein neues Gebäude bauen, weil wir nicht genügend Platz für die hohe Nachfrage hatten“, berichtet Peisker.

Verschafften sich einen Überblick bei der Job Factory: die Neuntklässlerinnen Denise Guhlke (14), Lisa Esche (15) und Annelise Kirchhorf (15) vom Schulzentrum Kühlungsborn. Quelle: Anh Tran

Auch Schülerin Denise Guhlke überlegt, in diesem Bereich zu arbeiten. „Ich hatte die Idee, später Erzieherin zu werden“, sagt sie. Doch auch Tierärztin oder Tierpflegerin wären eine Option für die Kühlungsbornerin. Ihre Klassenkameradin Annelise Kirchhorf denkt darüber nach. Beiden gefiel es auf der Messe. „Man erfährt hier sehr viel von allem“, so die 15-Jährige.

Zukunft als Kaufmann- oder Kauffrau

Paul-Jerome Schwanbeck und Joseph Schaake erkundigten sich unter anderem beim Stand des Discounters Norma nach Perspektiven. „Wir sind vom Bildungszentrum Grone und suchen gerade nach Jobs“, erklärt der 17-jährige Schaake.

Jasmin Pagel (23) informiert Paul-Jerome Schwanbeck (18) und Joseph Schaake (17) über Berufsaussichten bei Norma. Quelle: Anh Tran

Annett Naborowski, Bereichsleiterin für Weiter- und Ausbildung berichtet: Die Resonanz auf der Messe ist bisher sehr gut.“ Zu Beginn der Corona-Pandemie hätte es einen Einbruch in den Bewerberzahlen für den Einzelhandel gegeben. „Jetzt ist der Zulauf aber wieder sehr hoch.“ Insgesamt hätte Norma in diesem Jahr mehr Auszubildende aufgenommen als im Vorjahr. Der Vorteil an einem Job im Einzelhandel: „Man weiß, was auf einen zukommt“, sagt Naborowski.

Von Anh Tran