Rostock

Zwei Studentinnen, zwei Laptops, zwei Handys: So startete die Rostocker Firma „K&K-Mystery Shopping and more“ vor zwölf Jahren. Heute ist sie eine der größten deutschlandweit, die für Unternehmen die Kundenzufriedenheit bewertet.

„Unsere Kernkompetenz ist Mystery Research“, sagt Chefin Julia Kaufmann. Das bedeutet so viel wie geheime Forschung. „Wir machen Jugendschutztests, schauen also, ob Alkohol und Tabak an Minderjährige verkauft wird, rufen bei Callcentern an, um zu sehen, wie die Kundenfreundlichkeit ist oder finden für Franchise-Unternehmen heraus, ob überall ihr Standard eingehalten wird“, zählt sie ein paar der Aufgabengebiete auf.

Idee entstand als Kontrast zum Studium

Marché Restaurants, Philips und auch der WWF sind nur einige ihrer Auftraggeber. In MV habe „K&K-Mystery Shopping and more“ schon für jedes halbwegs größere Unternehmen gearbeitet. „Auch für die OSTSEE-ZEITUNG“, erzählt Julia Kaufmann. Das Service-Center ist dort getestet worden. „Im Anschluss haben wir eine Schulung mit den Mitarbeitern gemacht.“ Auch das gehört zu den Leistungen, die die Firma anbietet.

„Auf die Idee sind meine Kommilitonin und ich gekommen, weil wir etwas Handfestes machen wollten. Das Wirtschaftswissenschafts-Studium war so theoretisch“, erinnert sich die heutige Geschäftsführerin. Bei einem Praktikum in der Marktforschung in Spanien habe sie dann Mystery Shopping kennengelernt.

„Mystery Shopping“ – was ist das? „Mystery Shopping“ bedeutet so viel wie „geheimes Einkaufen“ und ist ein Instrument der Marktforschung. „Mystery-Shopping“-Agenturen arbeiten im Auftrag von Firmen und führen für diese Testkäufe durch. Damit wird die Qualität von Dienstleistungen geprüft sowie die Kundenzufriedenheit ermittelt. Testkäufer werden im Vorfeld gebrieft und dokumentieren ihre Erfahrungen in allen Einzelheiten. Der Ergebnisse werden dann von der Agentur ausgewertet und dem Auftraggeber mitgeteilt. Die Rostocker Firma „K&K-Mystery Shopping and more“ hat beispielsweise 14 788 Testkäufer. Bewerben könne sich auf diesen Job jeder, der Lust hat.

Aufmerksamkeit dank Existenzgründerwettbewerb

Rund zwei Jahre später, nach dem Studium, ging es schließlich richtig los: „Wir haben uns ein Büro angemietet, eine Homepage erstellt, eine professionelle Mail-Adresse eingerichtet. Das sind alles Dinge, über die man zuerst gar nicht nachdenkt, nicht an der Uni lernt. Und damals war das auch alles noch schwieriger als heute“, sagt Julia Kaufmann. Überhaupt habe es noch keinen Gründerhype gegeben, das Thema „Start-up“ war kaum präsent.

Was es aber bereits gab: Gründerwettbewerbe. „Wir haben gleich an mehreren teilgenommen, den Ideenwettbewerb des Gründerbüros der Uni Rostock sogar gewonnen“, blickt die Unternehmerin zurück. 2012 dann die Teilnahme am Existenzgründerpreis der OSTSEE-ZEITUNG. „Wir haben Aufmerksamkeit erregt, potenzielle Kunden haben von uns erfahren. Das war für den Anfang ganz wichtig“, erzählt sie. Und weiß sie auch noch, wer der erste Kunde war? „Klar, das Müritzeum in Waren.“

So können Sie sich bewerben Der „Existenzgründerpreis“ für die erfolgreichste Gründung in MV wird von der OSTSEE-ZEITUNG und dem Basislager Rostock gesponsert. Prämiert wird er mit insgesamt 10 000 Euro. Das Preisgeld umfasst dabei 5000 Euro, zusätzlich gibt es ein Mediabudget im Wert von 5000 Euro. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen und sollte für die regionale Wirtschaft relevant sein. Der Preis „Mut in der Selbstständigkeit“ wird gesponsert von der Creditreform von der Decken MV und ist mit 2500 Euro dotiert. Angesprochen werden Gründer, die sich bewusst Herausforderungen gestellt und sich selbst in Krisenzeiten behauptet haben. Voraussetzung: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen. Der „Neustarterpreis“ wird gesponsert von den Wirtschaftsförderern in MV. Geehrt wird mit 2500 Euro die erfolgreichste Neuausrichtung mit Teamzuwachs in den Jahren 2020/2021. Berücksichtigt werden auch erfolgreiche Unternehmensnachfolgen. Besonders der Erfolg unter Pandemie-Bedingungen soll gewürdigt werden. Der „Digitalpreis“ wird gesponsert vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV. 2500 Euro erhält derjenige, der von Anfang an digital gedacht und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt hat. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen, wobei der Fokus auf digitaler Kompetenz und Transformation liegen sollte. Bewerben ist ganz einfach: Unter www.oz-existenzgruenderpreis.de das Bewerbungsformular ausfüllen, Unterlagen hochladen und direkt absenden. Oder die Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per Mail an existenzgruenderpreis@ostsee-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist der 30. September. Für alle Bewerber gilt: MV muss Sitz des Unternehmens sein.

Fokussierung und Feedback helfen

Der Wettbewerb habe aber nicht nur geholfen, Kunden zu akquirieren, sondern auch sich selbst und seine Idee zu reflektieren: „Ich wäre sonst vermutlich einfach blind drauf losgerannt, aber so haben wir uns auf unser Konzept fokussiert, uns mit dem Markt, dem Potenzial und den Notwendigkeiten auseinandergesetzt. Schlichtweg: Wir haben gelernt, uns zu strukturieren.“ Und die Gründerinnen haben auf diesem Weg konstruktives Feedback bekommen. Der positive Nebeneffekt: „Die tollen Momente, die wir bei den Wettbewerben erlebt haben, bleiben auf ewig in Erinnerung,“ freut sich Julia Kaufmann.

Dennoch sei ein Start-up zu gründen nicht immer ein Zuckerschlecken: „Nach der ersten Euphorie und Motivation kommt ein kleines Tief. Es ist einfach enorm viel Arbeit. Und was viele unterschätzen: Man muss verkaufen können. Da kann das Produkt noch so gut sein.“ Fürs Geld mache man das alles am Anfang jedenfalls nicht. „Wenn die berühmten ersten drei Jahre geschafft sind, ist man aber auf einem guten Weg“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Julia Kaufmann von „Mystery Shopping“ aus Rostock. Quelle: Martin Börner

„Wir wollen die Nummer Eins sein“

Heute liegen die Vorteile für die Mutter einer dreijährigen Tochter aber klar auf der Hand: „Ich kann mein Unternehmen nach meinen Vorstellungen gestalten, familienfreundliche Modelle einführen, für ein modernes Arbeitsumfeld sorgen und mir meine Zeit frei einteilen.“ 15 Mitarbeiter zählt „K&K-Mystery Shopping and more“ heute – Tendenz steigend.

Und die Ziele für die Zukunft? „Wir wollen an die Spitze der deutschen Mystery-Shopping-Agenturen, internationaler werden, also für ausländische Firmen in Deutschland arbeiten.“ Erst neulich habe Julia Kaufmann eine Anfrage aus Spanien gehabt: Ein Unternehmen möchte wissen, wie seine Produkte hier in den Läden präsentiert werden.

Immer am Ball bleiben

Aber auch generell sei die Rostocker Firma permanent dabei sich weiterzuentwickeln: „Der Innovationsdrang, um auf dem Markt bestehen zu bleiben, hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. In Sachen Digitalisierung suchen wir pausenlos nach besseren Lösungen, in den sozialen Netzwerken muss man mithalten, präsent sein.“ Lachend fügt sie hinzu: „Für TikTok bin ich schon fast zu alt, gut dass ich da eine junge Mitarbeiterin habe, die das übernimmt.“

Fertig sei man als Firmenchefin nie. Aber wenn Julia Kaufmann so zurückblickt, ist sie der Meinung, sie habe alles richtig gemacht und betont: „Ich möchte gerade Frauen ermutigen, sich zu trauen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen.“

Von Maria Lentz