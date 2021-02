Rostock

Nur noch etwas mehr als 30 Tage, dann ist Ostern. Doch viele Geschäfte – auch in der Rostocker Innenstadt – könnten das Fest nicht mehr erleben: Mit einer deutlich sichtbaren Aktion haben die Unternehmen im Kröpeliner-Tor-Center (KTC) am Sonnabend gegen den andauernden Lockdown für den Einzelhandel protestiert. Das größte Einkaufszentrum im Herzen Rostocks erstrahlte komplett in Rot. Die Wirtschaft in der Hansestadt beteiligte sich damit an einer bundesweiten Aktion im Vorfeld des nächsten Corona-Gipfels in Berlin.

„Die Lage für den Handel wird immer dramatischer. Wenn wir auch in diesem Jahr das Ostergeschäft nicht machen können, dürften das viele Händler nicht überleben“, so Klaus Banner, der Center-Manager des KTC. Wenn sich am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder treffen, müssten sie endlich eine Öffnung des Handels beschließen.

KTC-Chef will komplette Öffnung

Weder das Robert-Koch-Institut, noch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) haben bisher den Handel als Treiber der Pandemie ausgemacht. Dennoch dürfen Mode-Boutiquen, Elektro-Händler, Schmuckgeschäfte und viele andere Branchen seit Mitte Dezember nicht mehr öffnen. Bisher gilt die Regelung, dass ein Großteil des Handels erst wieder öffnen darf, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner landesweit sicher unter der 35er Marke liegt.

Rostock erfüllt dies bereits seit Wochen, das Land jedoch nicht. In der kommenden Woche soll die Hansestadt „grünes Licht“ der Landesregierung für Test-Öffnungen bekommen: Dann soll beispielsweise „Click & Meet“ möglich sein: Kunden können vorher einen Termin vereinbaren und dann in aller Ruhe allein in einem Laden shoppen.

KTC-Chef Banner hält von solchen Modellen nichts: „Die Händler müssen öffnen, das Personal und die Ware vorhalten – und das alles für ein überschaubares Geschäft.“ Die Branche habe seit Beginn der Pandemie bewiesen, dass sie Abstands- und Hygienekonzepte vorbildlich umsetze und ein Einkauf im Mode-Markt somit nicht gefährlicher sei als zum Beispiel im Supermarkt.

Im KTC droht kein Leerstand

2020 haben viele Geschäfte auf das Oster- und das Weihnachtsgeschäft verzichten müssen: „Für ein Schmuckgeschäft zum Beispiel macht das 80 Prozent des Jahresumsatzes aus“, so Banner. Vor allem kleine, heimische Geschäfte seien am Ende: „Die Ersparnisse sind aufgebraucht.“ Vier von fünf Händlern in Rostock stünden vor dem Aus. Was viele zusätzlich sorgt: Der Online-Riese Amazon will in der Hansestadt bald Lieferungen noch am selben Tag anbieten.

Im KTC selbst hingegen drohe kein Leerstand, versichert Banner: „Wir haben vor allem große Unternehmen als Mieter. Wenn es wieder losgeht, sind die noch dabei.“ Der Elektrohändler Saturn zum Beispiel stehe bereit, auch die Buchhandlung Thalia ist gut aufgestellt. Der Bio-Markt Denn’s, Netto und DM seien ebenfalls sicher. „Douglas will zwar Filialen schließen in der Krise, aber keine in MV“, so Banner.

Die Folgen des Dauer-Lockdowns spüre das Center deutlich: „Am Sonnabend waren 4000 Kunden bei uns. Normalerweise wären es an einem Sonnabend in dieser Jahreszeit mehr als 18 000 über den Tag verteilt“, sagt Banner. Abstand sei dennoch kein Problem: „Wir haben eine Zählanlage am Eingang: Sobald mehr als 2000 Menschen zeitgleich im Center sind, schaltet die eine Ampel auf Rot und wir lassen keinen mehr rein.“

Von Andreas Meyer