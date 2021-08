Rostock

Für den nächsten Starkregen ist die Rostocker KTV jetzt besser gerüstet: Nordwasser hat einen Bauabschnitt der neuen Regenentwässerung beendet. 1,20 Meter dicke Rohre liegen bis zu sieben Meter tief unter dem Pflaster. Beim nächsten Extrem-Regen können die neuen, dickeren Leitungen aus Glasfaserkunststoff mehr Wasser in die Warnow weiterleiten als bisher möglich war.

Die Gefahr überfluteter Straßen wie beim Hochwasser 2011 bleibt allerdings bestehen. „Auf ein Jahrhundert-Ereignis sind auch die neuen Anlagen nicht ausgerichtet“, sagt Nordwasser-Geschäftsführer Ulf Altmann. Dafür wären mehrere Meter dicke Rohre nötig. So ein Umbau wäre nicht wirtschaftlich, weil er die Rostocker über die Abwasser-Beiträge über Jahrzehnte finanziell enorm belasten würde.

Ein Meter Kanal kostet 26 000 Euro

Das fertig gestellte Teilstück an der Doberaner Straße zwischen Fritz-Reuter-Straße und Lohmühlenweg war auch so schon kein Schnäppchen. 1,3 Millionen Euro kosteten die 50 Meter Regenwasser-Kanal, das entspricht 26 000 Euro pro Meter. Knapp die Hälfte, 40 Prozent, übernahm die Hansestadt.

Ein Jahr dauerten die Arbeiten. „Es war wie beim Bergbau“, sagt Nordwasser-Bauleiter Onno Mouson. Um die Doberaner Straße mitsamt Straßenbahnschienen und Oberleitungen nicht aufreißen, beziehungsweise abbauen zu müssen, wurden die neuen Plastikrohre nicht von oben eingebaut, sondern von der Seite. Mit einem speziellen Verfahren wurde die Röhre von einem Schacht in der Reuter-Straße ins Erdreich gepresst. In der Mitte des Rohres saß ein Arbeiter mit Picke in der Hand und sorgte dafür, dass der Abraum beseitigt wurde.

Findlinge bremsen Rohrverleger

„Wir hatten Glück, weil wir uns für das richtige Verfahren entschieden haben“, sagt Mouson. Der Rostocker Untergrund steckt voller Überraschungen. Mit einem Tunnelbohrer wäre es schneller gegangen als mit der Pressmethode – aber mit dem Risiko, dass der Bohrer, wenn er auf einen Findling stößt, nicht mehr weiterkommt – und oben doch die komplette Straße aufgerissen werden muss. Größere Felsen sind keine Seltenheit. Prompt stießen die Rohrverleger auf einen 50 Zentimeter dicken Stein, den der Bohrer nicht geschafft hätte.

Im Sommer 2022 ist der nächste, viel längere Abschnitt dran, zwischen Doberaner und Borwinstraße. Die nördlichen Teilstücke über Lohmühlenweg und Kehrwieder zur Warnow sind bereits fertig, ebenso zwei Trassen in Ulmen- und Parkstraße. Das alles gehört zur sogenannten Entwässerungsachse zwischen Parkstraße und Stadthafen. Bei großen Teilen davon steckt die Sanierung der 130 Jahre alten Kanäle noch im Planungsstadium. Der Verlauf erinnert an den einstigen Bach Röper, der als Kanal unter die Erde verlegt worden war.

Es werden noch so einige Jahre vergehen, bis die größere Entwässerungsachse in der KTV fertig und der Stadtteil besser vor Überflutungen geschützt ist, meint Ingenieur Stefan Bräunlich vom Warnow-Wasser- und Abwasserverband. Und dieses Rohrsystem ist eine von rund 30 Regenkanal-„Leitachsen“, die es in Rostock gibt und die umgebaut werden müssen.

Von Gerald Kleine Wördemann