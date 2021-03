Der Koggenzieher-Wettbewerb steht an. Neun Kabarettisten aus ganz Deutschland buhlen an vier Tagen um den goldenen Koggenzieher auf der Bühne 602. Die Zuschauer können dieses Mal nicht vor Ort dabei sein. OZPlus-Abonnenten haben einen exklusiven Zugang zur Veranstaltung. Jakob Friedrich, Liza Kos und Nils Heinrich treten heute gegeneinander an. Hier geht es zum Livestream.