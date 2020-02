Rostocker Kabarett-Wettstreit „Koggenzieher“ lockt mit jungen Talenten

Rostock

Mittlerweile ist dieses Festival eine gute Tradition im Rostocker Kulturleben: In diesem Jahr ist der „Koggenzieher“ vom 27. Februar bis zum 3. März in der Bühne 602 zu erleben, es ist die 16. Ausgabe. Ein kabarettistischer Wettstreit mit hohem Unterhaltungswert, das Rostocker Kabarettfestival hat längst deutschlandweit einen Namen.

Der Preis hat schon manchem Kabarettisten einen Karriereschub verpasst, weiß Martina Witte, Chefin der Bühne 602. Im Lauf der Jahre gab es minimale Veränderungen: Seit 2016 sind noch neun statt zwölf Teilnehmer am Start, auch in diesem Jahr ist das so. „Es war eine Entscheidung zugunsten der Qualität“, sagt Martina Witte. Sie gehört auch der fünfköpfigen Vorjury an. Diese schaute sich gemeinsam die Einsendungen an und traf eine Auswahl.

Aus 30 Bewerbungen wurden neun ausgewählt

Für den diesjährigen Wettbewerb waren im vergangenen Jahr 30 Bewerbungen eingegangen. Die Ausschreibung ging wie immer in den gesamten deutschsprachigen Raum. Eigenartig: „Auch in diesem Jahr konnten wir beobachten, dass wenig politisches Kabarett am Start ist“, sagt Martina Witte. Dabei liegen die politischen Themen derzeit auf der Straße.

Eine Ausnahme ist wohl Jean-Philippe Kinder, der sein Programm „Mensch ärgere dich nicht“ genannt hat, darin wird auch soziale Ungerechtigkeit thematisiert. Anderes klingt nur politisch: „Kleine Koalition“ haben die Goldfarb-Zwillinge ihr Programm genannt, wollen aber gleichzeitig sexy, klug, rasant, tänzerisch und charmant sein. „Kein Kampf“ weckt wiederum ganz andere Assoziationen, so heißt das Programm von Nikolaus Nagl, der unter dem Künstlernamen Nikorrekt auftritt, „mit dem herzhaften Charme eines Lausbuben“, so die Selbstdarstellung. Er beschließt das Programm am ersten Wertungstag.

Drei Teilnehmer treten pro Tag auf

Den Titel „Hasenkind, du stinkst“ hat sich Florian Hacke für sein Programm gewählt, aber er zielt thematisch in den Bereich Kindererziehung und Familienleben sowieso. „Innere Werte kann ich auch nicht“, sagt die Kabarettistin Victoria Helene Bergemann, es sind Alltagsbeobachtungen, die sie in ihr Comedy-Programm einbaut. Dritter Teilnehmer am zweiten Wertungstag ist das Duo Valter Rado & Tim Schaller, ihr Programm heißt „Weihnachtsfieber 2.0“, zu erwarten ist „eine enthemmte Parodie zum Fest der Feste“ – und das auch noch im Februar.

Den dritten Koggenzieherabend beginnt Lars Sörensen mit „Sucht nach Helden“, einem Wortkabarett, das sich mit allerlei Helden aus Comics, Büchern und Fernsehserien befasst, serviert mit norddeutschem Charme. Dann folgt das Duo Simon & Ingo, ein Liedermacher-Rap-Duo aus Bonn. Sie haben ihren Auftritt „Hippie Hippie Yeah“ betitelt, darin hat viel Platz, von der Verliebtheit bis zum Bienensterben. Schließlich tritt der Slam-Poet Johannes Floehr auf, sein selbstbewusst betiteltes Programm heißt: „Ich bin genau mein Humor“.

Tagessieger wetteifern um goldenen Koggenzieher

Es sind also neun hochkarätige Kabarettisten beziehungsweise Duos am Start. Der Ablauf beim „Koggenzieher“ ist bekannt: An drei Abenden treten jeweils drei Kabarettisten auf, die Jury kürt hinterher einen Tagessieger. Der nachfolgende Finalabend vereint die drei Tagessieger im Wettstreit um den Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenzieher. Zusätzlich vergibt das Publikum per Abstimmung einen eigenen Preis.

16. Rostocker Koggenzieher 27. Februar, 20 Uhr1. Kabarettabend: Jean Philippe Kindler, Goldfarb-Zwillinge,Nikorrekt 28. Februar, 20 Uhr2. Kabarettabend: Florian Hacke, Victoria Helene Bergeman, Valter Rado & Tim Schaller 29. Februar, 20 Uhr3. Kabarettabend: Lars Sörensen, Simon & Ingo, Johannes Floehr 1. März, 18 UhrFinalabend derdrei Vorrundensiegermit anschließender Preisverleihung 2. März, 20 UhrSoloprogramm des Preisträgers Goldener Koggenzieher 2020 Alle Veranstaltungen Bühne 602 (18057 Rostock,Warnowufer 55)

Die Moderationen zwischen den Auftritten werden auch 2020 vom Comedyduo Fiete und Schiete übernommen. Und eine weitere Tradition wird beibehalten: René Sydow, „Koggenzieher“-Sieger von 2014, übernimmt die Moderation des Final-Abends. „ René Sydow hält uns die Treue, weil er in Rostock seinen ersten großen Erfolg gehabt hat“, sagt Martina Witte.

Der „Koggenzieher“, der gemeinsam von der Compagnie de Comédie und der OSTSEE-ZEITUNG präsentiert wird, bleibt auch beim Rostocker Publikum ein Renner. „Unsere Veranstaltungen sind früh ausverkauft“, freut sich Martina Witte.

Ein Geheimtipp: Selbst wenn alle Abende ausverkauft sind, kann sich der Besucher mit einem Getränk gemütlich in das Foyer der Bühne 602 setzen und sich die Videoübertragung auf einer Leinwand anschauen.

