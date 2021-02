Rostock

Am Freitagvormittag sind in Rostock alle Dienste, die über Kabel laufen, unterbrochen gewesen. Fernsehen, Radio, Telefon und Internet funktionierten somit nicht. Die Ursache war ein technischer Defekt im Kabelnetz der Hansestadt, wie der Kabelnetzbetreiber Infocity in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Betroffen von der Störung waren circa 1000 Familien in Teilen der Innenstadt sowie der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Der Defekt wurde jedoch umgehend behoben.

Von OZ