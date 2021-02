Rostocker Karnevalclub feiert Fasching in diesem Jahr digital

Rostock

Viele Veranstaltungen müssen derzeit wegen Corona ausfallen. Den Fasching lassen sich die Mitglieder des Rostocker Karneval Clubs nicht nehmen. Statt großer Fete, schwingenden Beinen der Funken und Ausflug zum befreundeten Karnevalverein gibt es in diesem Jahr nur eine Möglichkeit, um zu feiern: online. Sieben Tage am Stück feiern die Faschingsfreunde über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und Youtube. „Wir sind zwar immer noch mit einem tränenden Auge unterwegs“, sagt die Präsidentin des Vereins, Kristin Wolber. „Aber wir machen das Beste aus der momentanen Situation.“

Im vergangenen Jahr gab es auch beim Karnevalclub eine Menge Planänderungen. Das 30-Jährige Jubiläum musste verschoben werden, stattdessen werde in zwei Jahren groß gefeiert. „Das 33-Jährige ist auch nett“, sagt die Präsidentin schmunzelnd. Das Tanztraining der Mitglieder konnte nur für die Kinder und Jugendlichen in den Hallen stattfinden, jetzt im Lockdown tanzen alle Mitglieder online.

Turniere fanden nicht statt, auch das Trainingslager musste ausfallen. „Das ist natürlich sehr schade“, betont Kristin Wolber, „aber wir sind froh, online weitermachen zu können.“ Dadurch, dass der Verein weiter aktiv ist, sei die Zusammenarbeit der insgesamt 105 Vereinsmitglieder noch intensiver geworden. Und die Planungen für die Onlinekarnevalwoche entstanden.

Motto: „Karneval daheim – du feierst nicht allein!“

„Wir wollen im Gespräch bleiben“, nennt die Präsidentin die Intention hinter dem Projekt. Und betont: „Wir sind alle keine Profis auf dem Gebiet, aber versuchen trotzdem, uns online so gut wie möglich zu präsentieren.“

Unter dem Motto „Karneval daheim – du feierst nicht allein!“ gibt es auf Social Media eine Woche lang täglich Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen. Los geht es am Donnerstag, der Weiberfastnacht, pünktlich um 11.11 Uhr. „Die sogenannten Perlmuddeln, unsere Frauengruppe, hat an diesem Tag einen Beitrag verfasst“, verrät die Präsidentin. Kurze Infos über die Weiberfastnacht, warum es gefeiert wird und wie, werden die Frauen erzählen. „Hier im Norden ist die Weiberfastnacht nämlich nicht so verbreitet.“ Die Perlmuddeln hätten sich musikalisch etwas einfallen lassen, was sie am Donnerstag präsentieren. „Sie haben sich musikalisch was einfallen lassen und das wollen wir vorzeigen.“

Am Freitag geht es weiter mit einer Mittendrin-Party für Rostock. Normalerweise würden Clubmitglieder zu einem Freundschaftsverein ins Rheinland fahren, die an dem Freitag immer eine Party feiern. Das ist dieses Jahr nicht möglich, sagt Kristin Wolber. „Wir zeigen stattdessen Fotos von der Party, wie wir sie im Rheinland sonst feiern, unterlegt mit Musik aus dem Kölner Bereich.“

Digitaler Festumzug am Rosenmontag

Am Samstag werden alle Garden in ihren Kostümen vorgestellt und der Sonntag steht unter dem Motto „Karnevalentinstag“ – Der Valentinstag soll mit dem Karneval verbunden werden. „Dann kommt der Rosenmontag. Da gibt es einen digitalen Festumzug“, sagt die Präsidentin und ist sich sicher: Das ist das Highlight der Woche. Dienstag werden die Showtänze online präsentiert und am Aschermittwoch wird der Schlüssel des Rathauses dem Oberbürgermeister zurückgegeben. Online ist an diesem Tag ein großer Jahresrückblick mit vielen Fotos und Videos geplant.

„Es wird vermutlich nicht so schön wie das Erlebnis, das man bei einer Fete vor Ort hätte“, sagt Kristin Wolber. „Aber besser als nichts ist es allemal.“ Der Verein hofft, dass das Angebot genutzt werde, nicht nur von den Mitgliedern.

Von Stefanie Ploch