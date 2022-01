Rostock

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Unter dieses biblische Motto stellt Pfarrer Dietmar Wellenbrock an diesem Sonntag seinen Gottesdienst in der katholischen Christuskirche in Rostock. Das Zitat aus dem Matthäus-Evangelium soll aussagen, dass Gott auch in der kleinsten Gemeinde zu Hause ist.

Doch in vielen Gemeinden waren zumindest in der Vergangenheit auch Täter zu Hause: Die Missbrauchsaffäre in der katholischen Kirche kochte in der vergangenen Woche noch einmal hoch. Das beschäftigt auch die Gläubigen in Rostock.

Gott schreibt niemanden ab

In dem Nachmittagsgottesdienst sind vor allem Familien mit Kindern, die in diesem Jahr zur Erstkommunion gehen. Ihnen will Pfarrer Wellenbrock heute erklären, was in einem Gottesdienst so vor sich geht und was es zu bedeuten hat.

Dazu gehört auch die Predigt, in der Wellenbrock auf den geächteten Sünder Zachäus eingeht, der nach der Begegnung mit Jesus dem Bösen abschwört und Besserung gelobt. Zufall? „Gott schreibt niemanden ab“, so Wellenbrock. Doch es gelte, Gutes zu tun und das Böse zu beenden.

Zum Abschluss des Gottesdienstes geht der Pfarrer noch einmal ausdrücklich auf das Missbrauchsthema ein und richtet sich dabei nur an die Erwachsenen: „Dieser Vertrauensbruch erschüttert uns“ und „Wir müssen das Schreckliche aufarbeiten und dürfen den Tätern keinen Platz in unserem Miteinander geben“, betont er.

Die Schwächsten stärken

Es gelte vor allem, die Schwächsten in der Gesellschaft so zu stärken, damit sie „nein“ sagen können, sagt Wellenbrock. „Wir müssen als Kirche an ihrer Seite sein.“

Dem kann Christian Brock nur bedingt zustimmen: „Es ist ja richtig, wenn der Pfarrer sagt, man müsse die Schwächsten stärken. Aber man muss auch etwas im System Kirche ändern, damit so etwas gar nicht erst passiert“, fordert er.

Schockierende Vorwürfe

Für ihn sind die neuen Vorwürfe „schockierend“, so Brock. Demnach soll auch der ehemalige deutsche Papst Benedikt mehr von der Verschleierung von Missbrauch durch Pfarrer gewusst haben, als er zugegeben hatte. Zudem soll er bestimmte Formen des Kindesmissbrauchs verharmlost haben.

„Zweifel an der Kirche hatte ich aber schon vorher“, sagt der Vater eines angehenden Kommunionkindes. „Ich habe auch schon überlegt, ob es richtig ist, dass meine Tochter zur Kommunion gehen soll. Aber wir machen es.“

Schuld auf sich geladen

Auch ein anderer Familienvater ist entsetzt: „Es ist erschütternd, dass Menschen solche Schuld auf sich laden. Wir haben im Bistum Regensburg gelebt und da hat der Missbrauchsskandal das Bistum fast zerrissen.“

Doch der Vater nimmt die Gemeinde als kleinste Einheit der Kirche in Schutz: „Man muss die Organisation und den gelebten Alltag trennen. Man darf das Geschehene nicht der Kirche anlasten.“

Vor allem gute Menschen

Ähnlich sieht es Peggy Tiedemann, deren Tochter ebenfalls zur Erstkommunion angemeldet ist. „Ich bin schon enttäuscht, dass so viel vom Glauben gepredigt wird und dann in so einer Gemeinschaft so etwas passiert. Aber ich fühle mich trotzdem noch wohl in der Kirche.“

Das soll auch ihrem Kind vermittelt werden: „Meine Tochter soll lernen, dass Kirche ein Ort ist, an dem man vor allem gute Menschen trifft und an dem man sich gut aufgehoben fühlt.“ Sie selbst habe nur Gutes in der Kirche erlebt, so Tiedemann.

Kirche unter Generalverdacht

Ein anderer Familienvater ist ebenfalls nicht in seinem Glauben erschüttert: „Der Glaube gibt mir Hoffnung in einer immer unruhiger werdenden Welt und bewahrt mich vor Verzweiflung.“

Zu den Missbrauchsvorwürfen hat der 46-Jährige aber eine klare Meinung: „Das Geschehene ist einfach falsch. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Da wird mit den Schuldgefühlen der Kinder gespielt. Und Pfarrer dann einfach in eine andere Gemeinde zu versetzen ist nicht richtig. Das fällt ein Generalverdacht auf die ganze Kirche.“

Von Axel Büssem