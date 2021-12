Rostocker Kiez-Künstler im Unfug: Erfindungen eines Träumers

Rostock

Ein Baumhaus, eine Kneipe und Malerei: Was der Rostocker Jakob Grosse-Ophoff in den vergangenen Monaten geschaffen hat, ist Beleg für ein Füllhorn voll kreativer Energie. In seinem „Wohnzimmer“, der Szene-Kneipe Unfug, stellt der Kiez-Künstler nun Bilder aus einer dreijährigen Schaffensperiode aus.

Als Grosse-Ophoff im Januar 2021 an den noch leeren Räumen des ehemaligen Obsthandels „Alles Banane“ in der Waldemarstraße vorbeikommt, greift er zum Telefon. Trockenbau, Raufasertapete, leere Wände, Neonröhren – die Eindrücke, die Grosse-Ophoff sammelt, inspirieren ihn. Er beginnt zu träumen, will die Räume für eine Ausstellung seiner Kunst nutzen und kontaktiert den Vermieter. Wenige Monate später ist aus der Idee nicht nur die Ausstellung, sondern eine Kneipe erwachsen, die mittlerweile in Rostocks Szene-Viertel KTV zu einem echten „Hotspot“ geworden ist.

Baumhausbau und Kneipengründung

Aber zurück zum Anfang: Grosse-Ophoff hat in Rostock Maschinenbau studiert. Im Anschluss geht der gebürtige Cuxhavener 2019 nach Neuseeland und erfüllt sich dort einen langgehegten Traum: Ein knappes Dreivierteljahr verbringt er auf einer Farm, um ein Baumhaus zu bauen. „Ich habe schon immer gerne mit Holz gearbeitet. Es ist eine Leidenschaft, die ich seit Kindertagen mit meinem Vater teile.“

Auf der Reise beginnt er zu verstehen, was ihn antreibt. Das Studium sei zwar eine gute Grundlage gewesen, aber als Ingenieur bei Siemens zu arbeiten, das kommt nicht infrage: „Ich wollte den Otto-Motor nicht neu erfinden.“ Erfinder sei er dennoch geworden. Doch statt unter Motorhauben tobt er sich nun auf Papier aus. Und sein Faible für Technik und Maschinen könne er dort ebenso gelungen ausleben.

Nach der Rückkehr aus Neuseeland baut er mit Freunden die Szene-Kneipe Unfug auf. Die Räume werden zu einer Spielwiese. Mit Altholz von Recyclinghöfen, Flohmärkten und vom Straßenrand gestaltet er Bar und Wände. Er drückt dem neuen Kulturstandort seinen Stempel auf. Nach der Eröffnung wird das „Unfug“ schnell populär.

Angst: Ein Antrieb?

Seit dem 8. Dezember präsentiert der Grosse-Ophoff hier nun seine Kunst, die Humor, Gesellschaftskritik und die Sorgen bezüglich einer zunehmend digitalen Welt auf besondere Art verbinden. „Immer mehr bestimmen Algorithmen unser Leben und unsere Meinung. Das macht mir Angst.“

Angst sei auch ein Antrieb, aber stehe nicht im Vordergrund seiner Werke. Er will den Menschen Emotionen entlocken, sie zum Nachdenken, Träumen und Diskutieren anregen, sie zum Lachen bringen. „Wenn ich sehe, dass das funktioniert, ist das das schönste Gefühl.“

Seine Werke sind bis 11. Januar im Rostocker Unfug ausgestellt. Die Kunstdrucke gibt es jeweils in einer Auflage von 77 Stück und zu einem Preis von 50 bis 360 Euro. Aktuell schreibt er ein Buch, das 2022 erscheinen und Kunst und Geschichten verknüpfen soll. Wie es heißen wird? „Wundermaschinen – Erfindungen eines Träumers.“

Jakob Grosse-Ophoff stellt in seinem „Wohnzimmer“, der Rostocker Szene-Kneipe Unfug, Bilder der letzten drei Jahre aus. Quelle: Moritz Naumann

Von Moritz Naumann