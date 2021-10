Rostock

Volles Haus und eine fröhliche Stimmung herrschten am Mittwochnachmittag bei der Rostocker Kinder-Uni-Vorlesung im Audimax. Die drei Gastdozentinnen konnten den jungen Besuchern beim Thema Bücher nichts vormachen. Die Kinder erwiesen sich bei den Spielen als echte Leseexperten. Etwa 200 bis 250 Besucher waren am Mittwoch im Hörsaal, schätzt Wiebke Loseries von der Kinder-Uni. Viele von ihnen waren zum ersten Mal da.

Die Stimmung bei den Grundschülern war ausgelassen, sie stürmten am Nachmittag motiviert das Audimax – den größten Hörsaal der Uni in der Ulmenstraße. Darunter waren Lorenz von Knorre, der sich mit seinem Bruder Konrad zuvor noch den Stempel für seinen Studienausweis abgeholt hat. Es ist seine zweite Vorlesung in diesem Semester.

Lesen ist eine Superkraft

Luft zufächeln, als Tablett nutzen oder auch auf dem Kopf balancieren – mit einem Buch kann man allerhand machen. Das hat Franka Marie Herfurth von der Lese-Möwe in Rostock den Kids gezeigt. „Aber was macht man denn eigentlich mit einem Buch?“, fragte sie die Kinder. „Lesen!“, erklang es im Chor.

Und was bedeutet überhaupt lesen? Juliane Foth vom Jungen Literaturhaus Rostock sagt, es ist eine „Superkraft“, weil man in andere Welten eintauchen, aus dem Alltag fliehen, Informationen sammeln und sich weiterbilden kann. Außerdem lerne man pro Buch ein neues Fremdwort.

Zur Galerie Am Mittwoch ging es im Audimax in der Ulmenstraße bei der Vorlesung der Rostocker Kinder-Uni um das Thema Lesen, Schreiben und Bücher. Es kamen rund 250 Besucher – und die hatten ihren Spaß.

Sichtlich Spaß hatten die Kinder bei der Zungenbrecher-Challenge. Die Kinder und Erwachsenen murmelten bei der Übung vor sich hin. Am meisten Gelächter gab es bei dem Satz: Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken. Zusammen im Kanon erklang der Zungenbrecher im Anschuss durch den Raum.

Lesestunde im Dunkeln

Als die Gastdozentinnen ein Bild zeigten, sollten die Kinder sagen, ob sie eine Ente oder einen Hasen sehen. Daran könne man erkennen, ob jemand Rechts-oder Linkshänder ist. Sehen sie eine Ente, so wie die meisten Kinder im Hörsaal, schreiben sie mit der rechten Hand, sehen sie einen Hasen, sind sie Linkshänder. Stimmt das nicht überein, nennt man das Kreuzdominanz, lernten die Kinder von Juliane Foth.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen dem aktiven Mitmach-Teil der Vorlesung wurde es aber auch mal ruhig. Als Silke Wollscheid von der Lese-Möwe den Kindern aus einem Märchen vorgelesen hat, hörten die Kinder gespannt zu. Die Frage danach, um welche Geschichte es sich handelt, war überflüssig. „Hänsel und Gretel“, riefen die Kinder im Anschluss selbstsicher in den Raum.

Auch bei dem Emojis-Märchen-Raten bewiesen sich die jungen Schüler als wahre Profis. Ein Blick reichte und sie haben den Froschkönig, Rotkäppchen und Aschenputtel erkannt. Dann wurde die Stimmung düster, das Licht ging aus und nur die Handytaschenlampen leuchteten in den Raum. Silke Wollscheid hat einen Ausschnitt aus dem Buch „Die drei ???“ vorgelesen.

Vorlesen ist wichtig für die Bindung zwischen Eltern und Kind

Dass die Präsenzlehre der Kinder-Uni ein voller Erfolg war, war an den vielen glücklichen Gesichtern der Kinder zu sehen. Die achtjährige Marah Luna Jahn kam extra aus Schwerin mit ihrem Vater zur Vorlesung. Sie selbst leiht sich gerne Bücher aus und liest am liebsten Abenteuergeschichten. Auch zu Hause haben ihre Eltern ihr bereits früh Bücher vorgelesen.

Vorlesen sei für Kinder in jungen Jahren enorm wichtig. Das gemeinsame Lesen zwischen Eltern und Kind stärkt zudem die Bindung, wie Juliane Foth erklärt. Vor allem sei das dialogische Lesen, bei dem man im Austausch mit dem Kind ist, wichtig. Das Lesen vor dem Bildschirm dagegen sei einseitig und es fehle die Empathie. Ein Handy könne Bücher nicht ersetzen. Seiten umblättern, Buch drehen oder anfassen, das alles habe einen Lerneffekt.

Von Gina Henning