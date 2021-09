Kinder haben Rechte. Das dürfte unumstritten sein. In Deutschland läuft da aber noch einiges schief, wie Bildungshistoriker Prof. Dr. Jens Brachmann weiß. Am Mittwoch spricht er in der Rostocker Kinder-Uni über Kinderrechte bei uns, aber auch weltweit. Warum das Thema so wichtig ist und was die kleinen Studierenden erwartet.