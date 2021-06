Das Eismeer, Fridtjof Nansen und der Klimawandel – um diese Begriffe dreht sich die vorerst letzte Rostocker Kinder-Uni am 16. Juni. Ein Meeresphysiker und ein Ingenieur erzählen dabei von ihrer Expedition in die Arktis. Die OZ hat sie vorab im Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde besucht.