Rostock

Gespräche haben nichts gebracht. Auch keine Appelle. Deshalb gehen die Kinderärzte in Rostock und Umgebung nun einen neuen Weg: Sie haben eine Petition für den Bau einer neuen Kinderklinik in der Hansestadt gestartet. In Praxen sammeln sie nun Unterschriften von Eltern, wollen so endlich Bewegung in das Thema und die Landespolitik bringen.

Mehr als 1300 Mütter und Väter hätten die Listen, die in vielen Kinderarztpraxen in der Hansestadt und im Landkreis ausliegen, bereits unterzeichnet: „Und das innerhalb von nicht mal einer Woche“, sagt Hagen Straßburger, Kinderarzt aus Lütten Klein. Zudem haben sich die „Niedergelassenen“ an den Petitionsausschuss des Landtages gewandt, wollen ihr Anliegen im Plenum diskutieren lassen.

Kinder bekommen nicht die beste Medizin

„Die Lage an der Kinder- und Jugendmedizin der Rostocker Uni-Klinik betrifft uns ganz unmittelbar“, sagt Straßburger. Er ist im Ehrenamt der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendmedizin in der Region. Schon seit Jahren weise der Verband auf Probleme im größten Krankenhaus des Landes hin. Die Krise – sie sei ja nicht überraschend gekommen.

Seit längerer Zeit gäbe es beispielsweise keinen Notdienst mit Kinderchirurgen mehr. „Wer nach 16 Uhr oder am Wochenende mit einem kranken Kind in die Uni-Medizin fährt, bekommt zwar Hilfe – aber von einem Erwachsenen-Chirurgen.“ Das aber sei oft nicht ausreichend, nicht die beste Wahl.

Straßburger erinnert sich an einen Fall, der ihn selbst betroffen hat: „Ein Kind war aus dem Hochbett gefallen, hatte sich wehgetan und weinte permanent. Der Chirurg konnte damit nicht umgehen, hat die Familie nach vier Stunden im Wartezimmer wieder nach Hause geschickt“, so Straßburger. Am nächsten Tag hat er dann einen Bruch des Schlüsselbeins diagnostiziert.

Straßburger weiß zudem von Anrufen bei Kollegen: „In denen haben sich Kollegen der Uni-Medizin bei niedergelassenen Kinderärzten nach der korrekten Dosierung für Schmerzmittel bei kleinen Patienten erkundigt. Ein Kinderfacharzt hätte das gewusst.“ Doch Fachärzte für kleine Patienten sind knapp an der Uni.

Zentrum in Rostock statt kleiner Häuser

Straßburger verstehe den Wunsch vieler Bürger, dass auch in kleinen Krankenhäusern Kinderstationen erhalten werden sollen – in Parchim etwa, auch in Crivitz. Politisch mache das vielleicht Sinn, dass die Landesregierung sich dafür stark macht. Medizinisch aber sei ein anderer Weg besser für die Patienten: „Statt die kleinen zu retten, brauchen wir ein großes und hoch spezialisiertes Zentrum.“ Er spricht vom Eltern-Kind-Zentrum.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ende Juli saßen die Vertreter des Berufsverbandes mit dem Rostocker SPD-Gesundheitspolitiker, dem Chef der Uni-Kinderklinik, dem inzwischen beurlaubten Vorstandschef Christian Schmidt, und auch Vertretern des Rostocker Südstadt-Krankenhauses zusammen. Das war noch vor dem Brandbrief von 41 Uni-Ärzten an die Ministerpräsidentin. „Aus unserer Sicht ist mittelfristig nur eine Verbesserung der Gesamtsituation mit einem gemeinsamen Kinderkrankenhaus und damit einhergehender Zusammenlegung verschiedener Abteilungen eine echte und nachhaltige Lösung für das Versorgungs- und Ausbildungsproblem zu erreichen”, so Straßburger.

„Ende August gab es die nächste Runde – dieses Mal auch mit dem Fakultätsrat, der die Planungen für die neue Kinderklinik gestoppt hatte. Nach drei Stunden gab es immer noch kein Ergebnis”, so Straßburger. Er spricht von „Frust“ über die Haltung der Uni-Professoren. Über alles sei gesprochen worden: Geld, Status der Uni, Ausbildung – aber nicht über das Wohl der Kinder. Am Donnerstag dürfen die Kinderärzte aus den Praxen nun Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) ihre Sicht direkt schildern.

Petition soll Politik wachrütteln

Straßburger hat selbst an den Petitionsausschuss geschrieben. Seine Unterschrift allein reicht, damit sich der Ausschuss die Sache ansehen muss. Mit der Unterschriftensammlung soll dem Land und auch so manchem Uni-Professor klar gemacht werden, dass die Gesundheit der Kinder die höchste Priorität haben müsse – und nichts anderes. „Ich möchte erreichen, dass sich die Landesregierung dringend darum kümmert und die dafür notwendigen Gelder zur Verfügung stellt.”

Was er sich wünscht: „Ein Neubau für Kinderklinik, Kinderchirurgie und Neurochirurgie, Neonatologie, Kinderorthopädie, Kinder-HNO, Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie sowie Kinderaugenheilkunde. Die Ausbildung junger FachärztInnen wäre damit ebenso verbessert.” Nur in einem Zentrum werde es dem Land gelingen, die besten Kinderärzte in MV zu halten.

Von Andreas Meyer