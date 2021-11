Tausende kleine Patienten und kaum Zeit: In Rostocks Kinderarztpraxen geben die Mediziner ihr Bestes. An der Kinderklinik mangelt an Experten. Jetzt schaltet sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in die Diskussion ein. Was er fordert – und wann eine neue Kinderklinik kommen könnte.