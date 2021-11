Rostock

Seit 1995 ist der Kinder- und Jugendnotdienst des Arbeiter- und Samariterbunds (ASB) in dem ehemaligen Kita- und Hortgebäude im Hafenbahnweg untergebracht. Der Gebäude-Komplex mit der Waschbeton-Optik in dem kleinen Wohngebiet nahe des Seehafens ist sichtbar in die Jahre kommen. „Es wäre eine umfassende Sanierung nötig“, sagt Andrea Rittiger, Geschäftsführerin der ASB-Kinder- und Jugendhilfe in Rostock.

Investitionen in das 1977 gebaute Haus lohnen sich anscheinend nicht mehr. Die Raumgröße sei für die jetzige Nutzung ungeeignet, die Installation völlig veraltet, erklärt Rittiger. Deshalb will der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung (KOE) ebenfalls in Toitenwinkel, in der Pablo-Neruda-Straße, bis 2024 einen Neubau errichten.

So soll der neue Kinder- und Jugendnotdienst ab 2024 in Rostock-Toitenwinkel aussehen. Quelle: AIB-Bauplanung/KOE Rostock

Die Anlage besteht aus drei einzelnen Häusern mit insgesamt rund 650 Quadratmetern Nutzfläche. Ein Haus ist für den Kinder- und Jugendnotdienst vorgesehen, eins für eine dazugehörende Wohngruppe, ein weiteres für Mutter-Vater-Kind-Wohnen.

Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen null und 17 Jahren ist der Kindernotdienst ein vorübergehendes Zuhause, erklärt Rittiger. 18 Sozialpädagogen und Erzieher kümmern sich um die Bewohner, die in der Regel vom Jugendamt aus ihren Familien genommen wurden. „Die meisten bleiben zwischen einem Tag und drei Wochen“, sagt die ASB Kinder- und Jugendhilfe-Chefin, anschließend kommen sie entweder zurück in ihre Familie, zu Pflegeeltern oder in eine betreute Wohneinrichtung. Elf Kinder und Jugendliche kann der Notdienst maximal unterbringen.

Laut Stadtverwaltung ist „der bauliche Zustand“ schon seit Jahren nicht mehr akzeptabel. Die Lage am Ortsrand ist ein Grund dafür, dass der Neubau nicht im Hafenbahnweg gebaut wird. Für die jugendlichen Bewohner sei es ungünstig, wenn die einzige Anbindung in die Stadt der Bus ist, so Rittiger. Die S-Bahn-Linie in den Seehafen wurde 2012 eingestellt. Nicht alle finden den Wegzug gut: Für das kleine, inselartige Wohngebiet ist es ein weiterer Rückschlag, bedauert Toitenwinkels Ortsbeiratsvorsitzende Anke Knitter (SPD).

Kita zog bereits 2020 weg

Eine Kita, mit der sich der Notdienst das Gebäude teilte, zog bereits 2020 nach Dierkow um. Zuletzt wurde sie am alten Standort von rund 30 Kindern besucht. Der Weggang sei bedauerlich, so Knitter, weil sich das kleine Wohnquartier an den Gleisen der Hafenbahn zuletzt gut entwickelt hat. Sie habe den Eindruck, dass sich die meisten Bewohner hier wohlfühlten. Neue Bewohner ziehen her, darunter auch Familien mit Kindern.

Noch vor einigen Jahren wurde im Rathaus ein Verkauf der abgelegenen Wohnblocks, in denen rund 500 Rostocker leben, diskutiert. Das ist vom Tisch. Mittlerweile hat das kommunale Wohnungsunternehmen Wiro die Häuser verschönert. Fassaden wurden erneuert und verglaste Balkone angelegt.

Die Plattenbauten liegen am Rande des Hafenindustriegebiets, aber gleichzeitig mitten im Grünen. „Das ist einmalig, so etwas gibt es in Rostock sonst nicht“, sagt die Ortsbeiratsvorsitzende. Sie fände es gut, wenn geprüft würde, ob der bald komplett leer stehende Kita-/Kindernotkomplex nicht doch saniert und weiter genutzt werden kann. „Man sollte die Bewohner fragen, was hier gebraucht wird“, sagt die Kommunalpolitikerin.

Das Wohngebiet ist immer mal wieder im Gespräch, unter anderem für Fördermittelprogramme. Die SPD schlug den Hafenbahnweg als Gebiet für Wohnungsbau mit Sozial- und Bildungsangeboten vor, als es um die Verteilung von acht Millionen Euro aus einem Programm gegen soziale Spaltung ging.

Die Hafenbahnweg-Siedlung entstand gegen Ende der 1970er Jahre in der Nähe eines Dienstgebäudes der Reichsbahn. Die Berufsschule unterhielt hier ein Wohnheim, es gab sogar einen eigenen Konsum. Das eigentliche Neubauviertel Toitenwinkel wurde erst danach gebaut.

Von Gerald Kleine Wördemann