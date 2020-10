Rostock

Kinder aufgepasst! Du bist neugierig, interessierst dich für die Natur und wolltest schon immer einmal in die Fußstapfen von Benjamin Blümchens Journalistin Karla Kolumna treten? Dann suchen wir Dich!

Für die Berichterstattung zur Kinderuni in Rostock sucht die OSTSEE-ZEITUNG nach Kinderreportern im Alter von 6 bis 12 Jahren. In kurzen Videobeiträgen erklärt das Reporterkind mit Hilfe der Dozenten der Kinderuni anderen Kindern die Welt. Zusätzlich stellen wir die jungen Entdecker in einem Artikel in der OZ vor. Da kann gern über das Hobby oder das Lieblingsschulfach erzählt werden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Neugierde trifft Begeisterung: So lief die Rostocker Kinder-Uni zum Thema Gefühle

Du hast Lust Kinderreporter zu werden und hast dich schon immer gefragt, warum Blumen farbig sind? Dann solltest du deine Eltern mit ins Boot holen. Du solltest auf jeden Fall in Rostock oder Umgebung wohnen und am 22. oder 23. Oktober Zeit haben, dass wir dich kennen lernen können. Außerdem solltest du am Mittwoch, den 28. Oktober, beim Vortrag der Kinderuni dabei sein können – schließlich brauchen wir anschließend dein Expertenwissen.

Wir freuen uns auf ein kurzes Bewerbungsvideo

Wenn deine Eltern einverstanden sind, dreht mit dem Handy ein kurzes Video von dir – circa 30 Sekunden lang. Stelle dich darin mit Namen und Alter vor und erzähle uns, warum du gerne Kinderreporter für die Ostsee-Zeitung werden möchtest. Das schickt ihr dann mit einer Telefonnummer, E-Mail-Adresse und eurer Postadresse an online@ostsee-zeitung.de mit dem Betreff „Kinderreporter“.

Natürlich gibt es von uns auch kleines Dankeschön für deinen Einsatz. Bis Mittwoch, den 21. Oktober, um 12 Uhr, habt ihr Zeit für die Einsendung. Und vielleicht sehen wir uns dann bald auf einem Interviewtermin mit dir!

Von Stefanie Ploch