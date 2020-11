Rostock

Und Action! Die sonst dunkle Halle des Technischen Hilfswerkes ( THW) im Rostocker Asternweg erstrahlt. Licht fällt auf den geöffneten Gerätekraftwagen, davor: der Ortsbeauftragte Stephan Döhler. Er schaut in Richtung der Kamera und lächelt. Hinter den beiden Kameras stehen Julia Tetzke und Thomas Rahr vom IT- und Medienzentrum (ITMZ) der Uni Rostock. Sie schauen ins Storyboard und nicken. Los geht’s mit dem Videodreh.

An diesem Vormittag drehen sie beim THW für die Rostocker Kinderuni. Anstatt vielen Kindern im Hörsaal live das Technische Hilfswerk näher zu bringen, hat Stephan Döhler ein Drehbuch erstellt und sich mit dem Kinderuni-Team Gedanken gemacht, wie das Video aussehen könnte.

„Wir machen alles in unserer Freizeit“

Was ist das THW? Welche Funktionen übernehmen die Menschen dort? Wann und wie werden die Helfer angefordert? Kindgerecht erklärt Stephan Döhler, der seit 20 Jahren beim Technischen Hilfswerk aktiv ist, welche Aufgaben die freiwilligen Helfer dort übernehmen. „Wir üben viel am Wochenende und nach Feierabend, wir machen das alles in unserer Freizeit“, spricht er zur Kamera.

Das ist die Kinderuni Die Kinderuni ist ein gemeinsames Projekt der Universität Rostock und der OSTSEE-ZEITUNG. Fachspezifische Themen werden von Fachleuten kindgerecht aufbereitet und in kurzen Vorträgen vermittelt. Die Kinderuni gibt es bereits seit 15 Jahren. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren – Eltern, Großeltern oder andere Begleitpersonen können bei der Veranstaltung aber auch gern dabei sein. Die Veranstaltung ist kostenlos. Normalerweise finden die Vorträge im Audimax-Hörsaal der Universität Rostock in der Ulmenstraße statt. Wegen der Pandemie wurde die Veranstaltung ins Internet verlegt. Dort können die Kinder die Videos im Livestream oder als Video anschauen. Das Thema des Vortrages am 25. November wird „TH...Was? Katastrophenhelfer im Einsatz“ sein. Das Video wird ab 15 Uhr auf Youtube und der Kinderuni-Seite veröffentlicht.

Seit einem Jahr ist Stephan Döhler nun Ortsbeauftragter in Rostock, übernimmt die organisatorischen Dinge beim THW, hält Kontakt mit anderen Hilfswerken und den Regionalstellen sowie Partnern, beispielsweise der Feuerwehr. Und Döhler repräsentiert das THW nach außen, erklärt er. „Man erlebt in diesem Ehrenamt so viele spannende Dinge.“

Zwar seien Einsätze zum Glück nicht so häufig wie beispielsweise bei der Feuerwehr, dennoch nehmen Übungen und andere Termine für das Ehrenamt viel Zeit bei den Helfern des THWs ein. „In meiner Position ist nicht vorgesehen, dass ich zu Einsätzen fahre“, erklärt Döhler. „Aber im vergangenen Jahr bin ich auf 800 Stunden Ehrenamt gekommen.“ Zeit, die er neben seinem Beruf für den Schutz der Bevölkerung einsetzt.

Improvisation beim Filmdreh

Zwischendurch ein kleiner Blick auf den Zettel. „Welche Szene kommt jetzt“, fragt Döhler. „Die Fahrzeuge“, heißt es als Antwort. Konzentriert überlegt der Ortsbeauftragte, wie er die Sätze formulieren kann, probiert den Text einmal und fragt nach Hinweisen. „Können wir nicht das Blaulicht am Wagen anmachen, wenn ich das Blaulicht erwähne?“, fällt ihm ein. Gesagt. Getan. Ein cooler Spezialeffekt, der die Kinder bestimmt erfreuen wird, sind sich alle am Set sicher.

An dem Bundesfreiwilligendienstler Magnus zeigt der Ortsbeauftragte, welche Kleidung die Helfer tragen. Quelle: Stefanie Ploch

Wie solidarisch die Gesellschaft auch in Notsituationen zusammenhält, hat er beim Elbehochwasser im Jahre 2002 erlebt. Die Leute vor Ort seien dankbar gewesen, dass die Helfer Sandsäcke befüllt haben. „Und zu sehen, wie die Natur funktioniert, war beeindruckend“, sagt er. Das Wasser sei nach und nach unter dem Deich hervorgekommen. „Der Zusammenhalt und die Unterstützung beim THW und auch von Seiten der Bevölkerung sind ein Motivator.“ Es würden auch echte Freundschaften beim Technischen Hilfswerk entstehen.

„Für jede Person gibt es beim THW etwas zu tun“

Und noch eine Sache, die Döhler am THW schätzt: „Hier kommen alle zusammen, Studenten, Schüler, Arbeitende, Arbeitslose...“, zählt er auf. Für jede Person gebe es etwas zu tun, die eigenen Stärken können in das Ehrenamt mit einfließen. „Es müssen nicht alle die schweren Geräte bedienen können“, erklärt der Ortsbeauftragte. „Auch in der Küche oder beim Organisieren ist jede helfende Hand gefragt.“

„Ganz schön kalt.“ Auch die Kinderuni-Moderatoren Julia Taubert und Martin Hensel mussten vor die Kamera. Quelle: Stefanie Ploch

„Und noch mal. CUT!“, hört man es in der Halle rufen. Die zuletzt aufgenommene Szene muss wiederholt werden. „Also einen Oskar werde ich wohl nicht gewinnen“, witzelt Stephan Döhler. Er schaut noch einmal auf seinen Zettel, überlegt kurz und stellt sich wieder in Position. Anschließend beginnt er zu erzählen, welche verschiedenen Einheiten und Fachgruppen es gibt. Der zweite Shot sitzt. Weiter geht es im Drehbuch.

Vorfreude auf den fertigen Film

Es dauert etwas mehr als drei Stunden, bis alle Szenen im Kasten sind. Nun haben Thomas Rahr und Julia Tetzke die Aufgabe, das Material zusammenzuschneiden – damit die Kinder sich den Beitrag online anschauen können. „Es ist eine spannende Erfahrung, so etwas habe ich vorher auch noch nie gemacht“, sagt Döhler. Er ist gespannt auf das fertige Video und wird, wie viele Kinder, am 25. November gespannt vor dem Laptop sitzen.

Von Stefanie Ploch