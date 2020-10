Rostock

Ein Hörsaal voller Kinder, die jubeln, lachen und lernen: Die Kinderuni in Rostock vermittelt seit vielen Jahren spannendes Wissen für neugierige Kinder. Doch dieses Mal ist alles anders. Wie auch die großen Studierenden müssen die Kinder aber dieses Mal von zu Hause aus die Vorlesung besuchen. In einem Live-Stream wird die Vorlesung aus dem Hörsaal in das heimische Wohnzimmer übertragen.

Das Thema: Warum sind Blumen farbig? Prof. Dr. Stefan Porembski und Julius Köhler von der Botanik der Uni Rostock erklären, warum es so viele verschiedene Blumen gibt, wie aus einer Blüte eine Frucht wird und warum Bienchen und Blümchen sich noch nicht so lange mögen. Den Live-Stream gibt es hier am Mittwoch, dem 28. Oktober, ab 15 Uhr zu sehen.

Von Stefanie Ploch