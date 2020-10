Rostocker Kinderuni streamt aus dem Hörsaal über Blumen und ihre Farben

Rostock

Sie sind klein und violett oder groß und gelb und sie wachsen an Bäumen oder Sträuchern: Blumen gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Doch das war nicht immer so, erklärt Prof. Dr. Stefan Porembski. Er ist Botaniker an der Universität in Rostock und wird bei der nächsten Kinderuni einen Vortrag über Blumen halten.

„Vor der Kreidezeit war die Welt nur grün und braun, aber Blumen gab es da nicht“, sagt er. Wie sich die Blumen entwickelt haben und warum es so viele verschiedene Arten gibt, verrät er mit dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Julius Köhler am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober.

Kinder-Uni dieses Mal im Livestream

Die Kinder werden während des Vortrags viel Spannendes über die Natur lernen, macht Porembski neugierig. Dieses Mal werden die Kinder jedoch nicht im Hörsaal sein, der Vortrag wird als Livestream im Internet übertragen. „Es hat vermutlich jeder Pflanzen zu Hause auf dem Fensterbrett stehen. Die Kinder haben sich bestimmt schon einmal gefragt, warum sie alle unterschiedlich aussehen“, meint der Porembski.

So findet die Kinderuni dieses Mal statt Die Kinderuni ist ein Angebot der Uni Rostock und der Ostsee-Zeitung. Die Vorlesungen richten sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren – und natürlich an alle Eltern und Großeltern. Normalerweise treffen sich die Kinder im großen Hörsaal, doch aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung online stattfinden. Die Kinder-Vorlesung findet am Mittwoch, den 28. Oktober ab 15 Uhr statt. Die Botaniker Prof. Dr. Stefan Porembski und Julius Köhler erklären den Kids in einem 45-minütigen Vortrag, warum Blumen farbig sind und warum sie so unterschiedlich aussehen. Mit vielen anschaulichen Materialien wird die Vorlesung bunt – genauso wie die verschiedenen Blumen. Der Livestream wird auf der Seite der Kinderuni, kinderuni-rostock.de/hallo, sowie auf ostsee-zeitung.de übertragen. Außerdem werden unsere Kinderreporter Hannes und Paul vor Ort sein und den anderen Kindern nach der Vorlesung berichten, was sie gelernt haben.

Und der Professor kennt die Antwort. Anhand praktischer Beispiele zeigt er aus dem Hörsaal heraus auf die Bildschirme zu Hause, welche verschiedenen Blumen es gibt und wie sie sich unterscheiden.

Ohne Bestäubung keine Früchte

Auch das Thema Bestäubung wird im Vortrag der Botaniker angesprochen. Den Kindern wird erklärt, wie beispielsweise aus einem blühenden Apfelbaum im Frühling die knallroten Äpfel im Herbst werden. „Hummeln, Bienen und Fledermäuse spielen dabei eine zentrale Rolle“, erklärt Julius Köhler. Alle diese Insekten und kleinen Säugetiere bestäuben unterschiedliche Blüten auf unterschiedliche Art.

„Das scheint auf dem ersten Blick kompliziert, aber im Grunde ist das kinderleicht“, sagt der Wissenschaftler mit einem Augenzwinkern. Und: „Es war nicht immer so friedlich zwischen den Tieren und den Blumen. Die Natur merkte erst später, dass es sinnvoll ist, wenn Pflanzen und Insekten Freunde werden“, erklärt Stefan Porembski. „Aber auch hier gibt es Lug und Betrug.“

Es sei auch wichtig für den Naturschutz, dass die Kinder verstehen, wie die Früchte an den Bäumen entstehen. Das Bewusstsein für die Natur in Zeiten des Klimawandels werde zunehmend wichtiger. „Jeder kann etwas dazu beitragen, dass es den Insekten, die unsere Blüten bestäuben, gut geht“, sagt Porembski, der zurzeit erforscht, wie sich fleischfressende Pflanzen entwickelt haben.

Insekten können die Farbe der Mohnblume nicht erkennen

Die Blumen sprechen viele Sinne an: Sie riechen meistens süßlich, sehen toll aus, einige Blüten kann man sogar bedenkenlos essen. Doch für die Insekten spielt das gar keine so große Rolle. „Einige Insekten sind rot-blind“, sagt Julius Köhler. „Das heißt, dass sie die rote Mohnblume nur schwarz sehen.“ Dafür hätten die Bestäuber andere Fähigkeiten, um zu erkennen, welche Blüte vor ihnen ist. Welche das sind, wird den Kindern auch erklärt.

Dieses Mal muss die Kinderuni aufgrund der Corona-Lage im Land digital durchgeführt werden. „Das wird eine Herausforderung, aber diese werden wir meistern“, sind sich beide Botaniker sicher. Mit viel Witz, musikalischen Einlagen und Anschauungsmaterial versuchen die Wissenschaftler, die Kinder vor den Bildschirmen mit in die Themenwelt „ Blume“ eintauchen zu lassen. „Die Dynamik und Begeisterung der Kinder im Hörsaal macht eigentlich die Kinderuni aus“, sagt auch Wiebke Loseries, die Organisatorin der Kinderuni. Sie hofft, dass sich trotzdem viele Kinder den abwechslungsreichen Vortrag anschauen werden.

Tipp vom Professor: Ein Besuch im Botanischen Garten

Professor Porembski hat außerdem einen Tipp für alle Kinder, die sich für das Thema Blumen und Pflanzen interessieren: „Ein Ausflug in den Botanischen Garten ist dafür sehr geeignet“, sagt er. Bei Spaziergängen in solchen Gärten habe auch er als kleiner Junge die Faszination für die Natur entdeckt.

„Im Botanischen Garten am Holbeinplatz sind Pflanzen aus der ganzen Welt zu finden.“ Und es gibt auch jetzt im Herbst oder Winter noch Pflanzen, die blühen. Alpenveilchen, Schneeheide oder die orange- und gelbblühenden Zaubernüsse können dort bestaunt werden.

