Rostock

Die Wände in Heiner Müllers Büro zeigen die Zukunft. Eine Zukunft, die es ohne ihn nicht geben würde: Babyfotos sind dort zu sehen. Viele süße kleine Jungen und Mädchen, die „Früchte“ der Arbeit von Müller und seinem 27-köpfige Team. Der 59-jährige Mediziner ist Chef des einzigen Kinderwunschzentrums in MV.

Und rund um das Praxiszentrum für Fertilität gibt es gute Nachrichten: Müller und sein Vermieter, die Rostocker Südstadtklinik, haben sich nach langen Verhandlungen auf eine weitere, langjährige Zusammenarbeit verständigt. „Mindestens bis 2027 bleiben wir in der Südstadt“, sagt Rostocks „Baby-Macher“.

Einziges Zentrum in MV

Seit 2004 gibt es das Kinderwunschzentrum in Rostock. Als Heiner Müller – er ist unter anderem Facharzt für Gynäkologie und auch für Reproduktionsmedizin – seine Praxis eröffnete, gab es landesweit noch fünf vergleichbare Einrichtungen. „Heute sind wir die einzigen in MV“, sagt der Mediziner.

Ein eingespieltes Team am Klinikum Südstadt Rostock, Praxis für Fertilität, Kinderwunschzentrum: Dr. Anja Bossow , Dr. Heiner Müller und Dr. Anne Koenen (v. l.). Quelle: Frank Söllner

Ärzte, Schwestern und die Experten im Labor haben ein gemeinsames Ziel: Paaren, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind, zu helfen. „Hormonelle Stimulation“, künstliche Befruchtungen, das Einlagern von Ei- und Samenzellen – all das gehört zum Spektrum dessen, was die Fruchtbarkeitsexperten anbieten. Denn dass es nicht auf dem „normalen“, dem natürlichen Weg, klappt mit dem Kinderwunsch – das ist längst keine Ausnahme mehr, sagt Müller.

Immer mehr Paare brauchen Hilfe

„Die Arbeit wird immer mehr“, sagt der Arzt. „Niemand redet gerne darüber, dass er Hilfe beim Kinderkriegen braucht. Aber es betrifft viel mehr Menschen, als man denkt.“ Ein Grund dafür: Seit Jahrzehnten steigt das Alter, in dem Frauen Kinder bekommen. In Rostock sind Frauen bei der Geburt des ersten Babys mittlerweile im Schnitt um die 30 Jahre alt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aus rein medizinischer Sicht müssten Frauen im Alter von 17 oder 18 Jahren zum ersten Mal schwanger werden. So hat es die Biologie vorgesehen“, sagt Müller. Doch die Lebenswirklichkeit, die gesellschaftliche Entwicklung sei eine andere: „Ausbildung oder Studium, Karriere und private Pläne: Der Kinderwunsch kommt immer später“, so Müller. Er urteilt darüber nicht, er stellt einfach nur fest. Als Experte aber muss er auch deutlich sagen: „Mit 40 noch ein Kind bekommen zu wollen – das ist schwer. Eigentlich ist ab 40 das Spiel beendet.“

1683 Therapien allein 2020

Müller und sein Team – darunter allein sieben Ärzte – helfen dennoch. Allein 2020 stehen 1683 Kinderwunschtherapien in der seiner Statistik. Wie viele davon erfolgreich waren? „Das kann ich gar nicht genau sagen.“ Eine Erfolgsquote von 100 Prozent gebe es in seinem Bereich der Medizin aber nicht.

„Unser Spezialgebiet ist anstrengend und leider für Nachwuchsmediziner weniger attraktiv“, so Müller. Denn lukrativer seien für junge Ärzte andere Disziplinen. „Aber: Unsere Arbeit macht Spaß – vor allem, wenn wir Erfolg haben. Den Menschen zu helfen, ihren Wunsch zu erfüllen – das treibt mich an, das treibt uns alle an.“ Die Baby-Fotos an den Wänden – sie sind auch Motivation für das Team.

Ein zweiter, wachsender Bereich des Kinderwunschzentrums: „Wir helfen auch dabei, die Fortpflanzungsfähigkeit zu erhalten“, so Müller. Müssen einem Mann beispielsweise aufgrund einer Krebsdiagnose die Hoden entfernt werden, kann er seine Spermien vorher einfrieren lassen.

Zentrum kann bleiben

2020 war für das Kinderwunschzentrum aber aus einem anderen Grund ein schwieriges Jahr: Anfang des Jahres erhielt Müller die Kündigung für die gut 1000 Quadratmeter, die er im Südstadtklinikum gemietet hat. Klinik-Direktor Steffen Vollrath sagt, das sei nötig gewesen: „Die Verträge waren nicht mehr zeitgemäß.“

Monatelang verhandelten beiden Seiten – auch mit der Hilfe von Anwälten. „Am Ende hat sich Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski eingeschaltet. Das war sehr hilfreich“, sagt Vollrath. Am Ende stand nämlich ein Ergebnis, mit dem beide Seiten gut leben können: „Das Kinderwunschzentrum hat nun einen Vertrag bis mindestens 2027, kann problemlos sogar bis 2037 verlängern“, erklärt Vollrath. „Wir setzen die gute Kooperation fort – zwischen der Uni-Frauenklinik, dem Kinderwunschzentrum und unserer Neugeborenen-Medizin. Das ist wichtig für die werdenden Eltern, für frisch gebackene Eltern und vor allem für die Allerjüngsten.“ Für die Zukunft.

Von Andreas Meyer