Rostocker Kita „Gewächshaus“ bekommt einen neuen Anbau

Karin Niclas arbeitet seit elf Jahren in der Kindertagesstätte „ Gewächshaus“ an der Ernst-Heydemann-Straße in Rostock. Aktuell sind sie und ihre Kolleginnen ungemein gespannt. Denn ihr langjähriger Arbeitsplatz soll mit einem neuen Anbau erweitert werden. 770 Quadratmeter Nutzfläche und Platz für 75 Kita-Plätze sollen auf dem Gelände entstehen.

Die Vorfreude ist groß, erzählt die Erzieherin: „Die Kinder sind schon ganz aufgeregt und philosophieren, was uns erwartet.“ Auch Funktionsräume, wie ein Werkraum oder eine Kinderküche, soll das Gebäude mit sich bringen. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2021 geplant.

Hoher Bedarf im Stadtzentrum

Mit dem Bauprojekt möchte der Träger der Kindertagesstätte, der Verein „Institut für Lernen und Leben“, der aktuellen Nachfrage an Kita-Plätzen gerecht werden. Geschäftsführer Sergio Achilles erklärt: „Hintergrund ist der hohe Bedarf im Zentrum der Stadt.“ Vor allem für Mitarbeiter der Universitätsmedizin, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, soll der Neubau Entlastung schaffen. „Wir wollen damit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht werden“, so Achilles.

Sergio Achilles (56), Geschäftsführer des Instituts für Lernen und Leben. Quelle: Anh Tran

Von den 75 Plätzen sind 30 für Krippen- und 45 für Kindergartenkinder gedacht. Auch das Personal soll entsprechend vergrößert werden. Wie viele neue Mitarbeiter eingestellt werden, steht noch offen. Katrin Spörcke, Leiterin der Einrichtung stellt sich jedoch schon auf die neuen Kollegen ein. „Wir planen gerade, wie das Personal dann eingeteilt wird.“ Das Team im Hauptgebäude würde sie gerne in der jetzigen Form beibehalten. „Aber wir können uns ja gegenseitig aushelfen, wenn jemand krank ist oder uns von den Kollegen im anderen Gebäude helfen lassen.“ Auf die Neuerungen freue sie sich, sagt die 48-Jährige: „Es wird viele organisatorische Veränderungen geben aber wir sind positiv eingestellt und lassen das einfach auf uns zukommen.“

Kreative Förderung durch Funktionsräume

Neben den Gruppenräumen im 1,5-geschossigen Haus sollen auch Funktionsräume entstehen. So plant das Institut für Lernen und Leben unter anderem die Einrichtung eines Ateliers, in dem die Kinder basteln und werken können. Auch ein Raum, in dem Theater und Schauspiel gefördert werden sowie eine Kinderküche sind in Planung. „Das soll unserem Konzept der Kreativitätspädagogik Rechnung tragen“, sagt Sergio Achilles. Die Räume sollen für alle Kinder der Einrichtung frei nutzbar sein.

Auch in Planung: ein beheizter Durchgang zwischen beiden Gebäuden und eine Vergrößerung des Spielplatzes. Zudem soll ein Parkplatz auf dem Grundstück entstehen. Eltern, die ihre Kinder abholen oder wegbringen sollen hier parken können, so dass der Verkehr in der Ernst-Heydemann-Straße entlastet wird. „Wir holen den kompletten Bring- und Holverkehr von der Straße auf unser Grundstück“, sagt Sergio Achilles. Auch auf den Erhalt der umliegenden Bäume wurde bei der Planung geachtet, so der 56-Jährige. Insgesamt kostet das Bauprojekt 2,4 Millionen Euro, 670 000 davon kommen aus Fördermitteln der Stadt. Der Rest ist durch Kredite der Ostsee-Sparkasse Rostock

Katrin Spörcke (48), Leiterin der Kita "Gewächshaus". Quelle: Anh Tran

Für die kleinen Rostocker im „ Gewächshaus“ ist das Projekt aufregend, erklärt Leiterin Katrin Spörcke. Viele würden den Arbeiten täglich zuschauen und diese mit Spielzeugbaggern nachahmen. Für die Grundsteinlegung sammelten, malten und schrieben die Kinder Wünsche und Erinnerungen für eine Zeitkapsel, die sie Fundament legten. Darunter eine Zeichnung wie sie sich das neue Gebäude vorstellen oder auch beste Wünsche für die Bauarbeiter. Die fünfjährige Clara war dabei. Sie wünschte der Kita für die Zukunft Freude und Spaß. „Und dass Kinder die hier herkommen auch immer fröhlich sind, wenn sie hier sind.“

