Rostocker Kita-Kinder kämpfen gegen Wildparker – und protestieren

Rostock

Edgar, Marvin und die anderen „Wirbelwinde“ haben es satt: Jeden Tag blockieren Wildparker den Bürgersteig vor ihrer Kita im Stadtteil Schmarl. Deshalb haben die Vorschulkinder gemeinsam mit den anderen Gruppen und Erziehern jetzt einen Protest organisiert. Mit Verkehrshütchen haben sie den Weg abgesperrt und im Vorfeld Schilder gemalt.

„Glück geht Hand in Hand“, steht auf einem. „Schließlich ist nur ein kleines Stück weiter ein großer kostenloser Parkplatz. Es sind nicht mal fünf Minuten Weg. Die sollten die Gesundheit der Kinder doch allen wert sein“, sagt Antje Schulz, Leiterin der Kita in der Adam-Johann-Krusenstern-Straße, die von rund 280 Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren besucht wird.

Anzeige

Schon einmal ein Kind angefahren

Mit Schrecken erinnern sich alle an den Sommer vergangenen Jahres, als es vor der Kita einen Unfall gab. „Ein Kind wurde von einem Rad angefahren und war anschließend länger krank. Das Rad musste dabei einem falsch parkenden Auto ausweichen“, sagt Franziska Böhm vom Elternrat der Kita. „Man mag sich gar nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn es ein Auto gewesen wäre“, so die Mutter.

Die Kinder der Kita Spatzennest wünschen sich Poller auf dem Bürgersteig. Damit sie nicht mehr durch Wildparker gefährdet werden. Quelle: Ove Arscholl

Die Mitglieder des Gremiums kämpfen seit Jahren gegen die Zustände vor Ort, haben auch schon Briefe geschrieben, Laken bemalt sowie „Parkspatzen“ mit mahnenden Worten gebastelt und verteilt. Denn neben den Anwohnern sind es auch Mütter und Väter, die beim Bringen und Holen ihrer Kinder den Bürgersteig verbotenerweise zum Parken nutzen. „Klar, kann es mal Ausnahmesituationen geben, wenn man sein krankes Kind holen muss oder Ähnliches, dass man kurz vor der Kita hält. Dafür haben wir alle Verständnis. Aber es darf nicht zum Dauerzustand werden“, sagt Franziska Böhm.

Wildparker zerstören den Bürgersteig

„Ich bin den engagierten Mitgliedern des Elternrates für ihren Einsatz sehr dankbar“, erklärt Kita-Leiterin Schulz. Doch alle Beteiligten fürchten, dass Worte, Schilder und Appelle nicht dauerhaft helfen. „Wir würden uns wünschen, dass uns die Stadt unterstützt und den Weg vor der Kita abpollert“, so Franziska Böhm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen bereits kleine Holzpflöcke, damit niemand auf der Wiese parkt. Eine ähnliche fest installierte Lösung wünschen sich die Elternvertreter auch auf der Kita-Seite.

Die Kinder der Kita „Spatzennest“ wollen keine Falschparker mehr vor ihrer Nase. Das machen Ben ( v. l.), Melia, Edgar, Sandra, Lilly, Marvin und Leon klar. Sie bekommen Rückendeckung von Erziehern und Mitgliedern des Elternrates, wie Franziska Böhm (gelbe Jacke), sowie Kita-Leiterin Antje Schulz (rote Jacke). Quelle: Ove Arscholl

„Denn die Straße mit dem Wendehammer ist generell eigentlich nur für unsere Ver- und Entsorgung und den Lieferverkehr“, sagt Kita-Leiterin Schulz. Nicht nur dass neben den Wildparkern keine Mamas, Papas oder Großeltern mehr mit dem Kinderwagen vorbeikommen und auf die Straße ausweichen müssen. „Der Bürgersteig leidet auch unter der Befahrung. Teilweise kommen schon die Platten hoch“, erzählt die Kita-Leiterin. Das führe – gerade bei dem aktuellen Wetter, wenn Schnee den Gehweg bedeckt – auch zu erhöhter Unfallgefahr.

Senator will Anliegen prüfen

Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) kann die Sorgen der Eltern nachvollziehen. „Sicherheit von Kindern hat immer Priorität. Und das, was die Eltern da erbitten, scheint sinnvoll“, erklärt er. Zwar seien ihm die konkreten Verhältnisse vor der Schmarler Kita nicht direkt bekannt. „Aber ich werde das innerhalb der Verwaltung wohlwollend prüfen“, so Matthäus.

Franziska Böhm fällt schon bei diesem Angebot ein Stein vom Herzen. „Es wäre wunderbar und ist so nötig, dass sich vor der Kita etwas tut. Vor allem im Interesse der vielen Kinder. Damit sie in der Kita unbeschwert spielen können, aber auch sicher dorthin und wieder nach Hause kommen“, sagt die Elternvertreterin.

Von Claudia Labude-Gericke