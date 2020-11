Rostocker Kita-Kinder vorsorglich in Quarantäne geschickt

Rostock

Für die Lütten Kleiner Kita „ Sonnenkinderhaus“ hat das Rostocker Gesundheitsamt eine vorsorgliche Quarantäne verordnet. Sie gilt ab Mittwoch, dem 18. November.

Bisher wurden in der Einrichtung drei Sars-CoV-2-Infektionen bestätigt. Um das Cluster einzugrenzen und weitere Infektionen zu verhindern, wurden die 137 betreuten Kinder, 30 Erzieherinnen und Erzieher sowie zehn im Praktikum Beschäftigte bis zum 27. November in Quarantäne geschickt, teilt die Hansestadt Rostock mit. Eine Hortgruppe mit 27 Kindern ist bereits seit 17. November in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt wird die weiteren Maßnahmen koordinieren. Ein Termin für Corona-Tests wird bekanntgegeben, heißt es.

Eltern und Geschwister nicht in Quarantäne

Die Eltern und Geschwister sind keine Erstkontakte und unterliegen daher keinen besonderen Schutzmaßnahmen. Ein Erziehungsberechtigter könne zur Kinderbetreuung zu Hause zu bleiben.

Erwerbstätige Eltern und Pflegeeltern, die ihr Kind betreuen müssen und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, können auf der Grundlage einer entsprechenden Allgemeinverfügung, die vom Gesundheitsamt erlassen wird, nach § 56 Infektionsschutzgesetz Entschädigung beantragen.

Von OZ