Biestow

Als „gelungene Dreierbeziehung“ bezeichnet Bauherrin Sigrid Hecht die Zusammenarbeit im Biestower Kita-Projekt „De Südergören“ mit einem Schmunzeln. Einmal mehr ist es dem Rostocker Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung (KOE), dem Amt 50 um Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke) und der Rostocker Volkssolidarität gelungen, einen noblen Kita-Neubau fertigzustellen.

„Wir haben gekämpft, sind aber im Zeit- und Budgetplan geblieben“, sagt Sigrid Hecht zur Eröffnungsfeier. Die KOE-Chefin bedankte sich in einer emotionalen Ansprache bei ihren Mitarbeitern, die in Corona-Zeiten „außerordentliche Leistungen“ erbringen. Die Kita soll in Zukunft nicht nur Kinder, sondern auch alte Menschen aus dem benachbarten Wohnheim, glücklich machen.

Neubau und Sanierung für 50 Millionen Euro

Am Weidengrund 64 fügt sich das zweigeschossige Gebäude galant in den Ortsteil ein. Bodentiefe Fenster, ein außergewöhnliches Farbkonzept aus senfgelben und wasserblauen Tönen, die Freundlichkeit der Räume, ein Kinderrestaurant und die gesamte Wohlfühlatmosphäre stünden für „Geborgenheit“, ein „pädagogisch ausgereiftes Konzept“ und „Inklusion, die schon in der Architektur des Hauses erlebbar“ wäre, stimmt Sozialsenator Steffen Bockhahn die klein gehaltene Besucherrunde ein.

Kita-Leiterin Katharina Fehrmann führt durch Krippen- und Betreuungsräume, zeigt Spiel- und Entspannungsecken für Kinder, die Sanitärbereiche sowie ein Atelier. Für Elterngespräche müsse sich nicht länger in Gruppenräumen zusammengesetzt werden, ein eigens dafür eingerichtetes Gesprächszimmer solle auch „den Eltern ein gutes Gefühl vermitteln“, sagt Katharina Fehrmann. Die neue Leiterin freue sich, an einem Ort zu arbeiten, der sich wie ein Zuhause anfühle.

KOE: „Ich mache mir Sorgen, dass es das letzte Mal ist“

Sigrid Hecht hätte sich die Eröffnungsfeier des Neubaus deutlich größer vorgestellt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es zu Verzögerungen, dennoch konnte das Projekt in 1,5 Jahren Bauzeit und mit einem Budget von 3,1 Millionen Euro, das noch 100 000 Euro unter der Planung lag, umgesetzt werden. 28 Gewerke – von Planung bis Ausbau – die ausschließlich aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, waren am Neubau beteiligt.

Hecht bedankte sich bei allen Firmen und besonders bei ihren Mitarbeitern: „Meine Bauingenieure und Techniker leisten außergewöhnliche Dinge“. Sie kümmern sich darum, dass Firmen Baustellen im Moment überhaupt betreten könnten. Der Rohstoff Holz sei derart knapp, dass der KOE sich auch um die Materialbeschaffung für Firmen kümmere. „Ich mache mir Sorgen, dass es solche Projekte bald nicht mehr geben wird“, so Hecht.

Lesen mit Oma von nebenan

Die Auftragsbücher zeigen aber: Fünf Kitas sollen in den nächsten Jahren noch entstehen. 50 Millionen Euro seien für Sanierung und Neubau vorgesehen. „Und Schulen und Kindergärten haben immer Vorrang“, betont Steffen Bockhahn. Dafür, dass die Volkssolidarität Träger der Einrichtung sein darf, ist Frank Scherer, geschäftsführender Vorstand, besonders dankbar. „Dieser Platz hätte für uns nicht besser passen können“, so Scherer.

Gleich nebenan habe die Volkssolidarität eine betreute Wohnanlage. Das Konzept der Kita „De Südergören“ sehe vor, dass Alt und Jung voneinander profitieren. Gemeinsames Lesen, Kochen und Backen seien geplant. „Auch Spaziergänge und Ausflüge sollen möglich werden“, erklärt Fehrmann.

Restaurant für Kinder

Eine weitere Besonderheit sei das Kinderrestaurant. Die Kleinen würden hier nicht mehr in ihren Gruppenräumen essen, sondern „wie die Großen zum Essen gehen“, so Bockhahn. So was wünsche er sich für das Rathaus auch. In der Küche sollen Kinder Brote backen, helfen, mitmachen. Die eigene Ernte aus dem Kita-Garten fördere Regionalität und Naturverbundenheit.

Der Standort sei für viele Familien besonders gut. Nicht nur in Biestow wachse das Interesse junger Familien stetig, auch aus den umliegenden Dörfern erreichen viele Menschen durch die Südstadt ihre Arbeitsplätze und könnten ihre Kinder hier in die Betreuung geben.

Bei Interesse an einem Kita-Platz bitte melden unter: Kita De Südergören, Weidengrund 64, 18059 Rostock, Telefon: 03 81 / 8 01 47 36, E-Mail: suedergoeren@vs-hro.de

Von Lea-Marie Kenzler