Rostock

Große Aufregung am heutigen Montagvormittag in einer Rostocker Kindertagesstätte. Ein Kurzschluss an einem Elektroherd hatte zu einem größeren Einsatz mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr geführt. Am Ende lief aber alles glimpflich ab.

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Detlef Marquardt, mitteilte, seien die Brandbekämpfer gegen 8.45 Uhr in die Integrative Kita am Friedrich-Franz-Bahnhof in die Bahnhofstraße gerufen worden. Grund des Notrufs aus der Einrichtung war, dass es im Bereich der Küche zu einem Kurzschluss am Herd gekommen war und es bereits rauchte. Beim Eintreffen der ersten Wehren hatten sich die Erzieher mit allen zu betreuenden Kindern bereits im Innenhof der Kita versammelt und somit das Gebäude verlassen.

Kein Schaden – Erzieher und Kinder konnten zurück in Kita

Die Feuerwehrleute betraten mit Atemschutzmasken die Kindertagesstätte. Zu einem Brand sei es Marquardts Angaben zufolge aber nicht gekommen, lediglich zu einer kleinen Rauchentwicklung infolge des technischen Defekts. Der Herd wurde von einem Elektriker vom Strom genommen.

Ein Schaden entstand offenbar nicht. Erzieher und Kinder konnten deshalb schon kurz nach dem Einsatz wieder in ihr Gebäude zurückkehren. Während des Einsatzes blieb die Bahnhofstraße gesperrt.

Von Stefan Tretropp