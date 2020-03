Für das vitale Personal der Hansestadt Rostock, zum Beispiel Pflege, Feuerwehr etc., wird es Betreuungsangebote für die Kinder geben. Das hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bei einer Pressekonferenz am Freitag verkündet. Laut OZ-Informationen handelt es sich dabei um die Kita „Klaukschieter“ in Dierkow.