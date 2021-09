Rostocker Klärschlammverbrennung: Aufsichtsrat geht von steigenden Kosten aus

Rostock

Der große Knall fiel erst einmal aus: Die Gesellschafter der in Rostock geplanten Klärschlammverbrennungsanlage stehen weiter zu dem umstrittenen Vorhaben. Das sagte Lutz Nieke, Aufsichtsratsvorsitzender der Klärschlammkooperation (KKMV) im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung. Im Vorfeld des Termins machten Gerüchte über einen möglichen Ausstieg von einigen der insgesamt 17 Kommunen und Zweckverbände die Runde. Anlass ist ein Gutachten, das weitaus höhere Kosten für Bau und Betrieb der Anlage vorhersagt, als bisher veranschlagt wurden.

Kosten steigen

Nieke bestätigt allerdings, dass das Vorhaben tatsächlich teurer wird. In der Aufsichtsratssitzung seien mehrere „Marktabfragen“ beraten worden. Dabei seien Preise genannt worden, die über den bisher bekannten lagen. „Das sind die Preissteigerungen, die es gerade überall in der Bauwirtschaft als Folge der Corona-Pandemie gibt“, sagt Nieke. Bisher veranschlagen die Gesellschafter 50 Millionen Euro für den Bau der Anlage, die ab 2025 in Rostock Klärschlamm aus ganz MV verbrennen soll.

Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) verteidigte beim Richtfest des neuen Wärmespeichers der Rostocker Stadtwerke das Projekt: „Über die Jahre ist das eine sichere Investition.“ Die Verbrennung steht auch aus ökologischen Gründen in der Kritik, weil das in Rostock geplante Verfahren nicht klimaneutral sein soll und in den Planungen eine Anlage eingespart wurde, die den Rohstoff Phosphor aus dem Rohmaterial filtert.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Remondis machte Angebot

Weitere Entscheidungen werden am 30. September bei einer anstehenden Gesellschafterversammlung erwartet. Vor der Aufsichtsratssitzung waren Spekulationen aufgetaucht, der Recycling-Konzern Remondis könnte als Gesellschafter einsteigen. Nieke bestätigte, das Remondis als möglicher Geschäftspartner an der Marktabfrage beteiligt war. Welche Rolle der Konzern im Projekt spielen könnte, sagte er nicht. In der Rostocker Bürgerschaft lehnen vor allem die Linke und die CDU den Bau der Anlage ab. Der Warnow-Wasser- und Abwasserzweckverband ist mit 22,3 Prozent größer Gesellschafter der KKMV.

Von Gerald Kleine Wördemann