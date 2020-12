Rostock

Die geplante Gala mit Festmenü und großen Roben fiel aus – aber das schmälert die Freude bei den Rostocker Klinik-Nannys keinesfalls. Ihr Hilfsprojekt „Tommy nicht allein“ gewann am Donnerstagabend den Deutschen Engagementpreis. „Damit haben wir sogar das Triple aus Stadt-, Land- und Bundessieg – und das in nicht einmal zwei Jahren. Das hätten wir uns nicht träumen lassen“, freut sich Dr. Gernot Rücker.

Der Notfallmediziner betreut die rund hundert Studenten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ehrenamtlich den kranken Kindern in beiden Rostocker Kliniken beizustehen, wenn die Eltern das nicht können. 24 Stunden ist das Team an 365 Tagen pro Jahr im Einsatz, um einzuspringen, wenn Trost oder Ablenkung gefragt sind.

Die Wahl des Siegers für den Deutschen Engagementpreis lag beim Publikum. Insgesamt 9600 Menschen haben in den vergangenen Wochen für die Rostocker Klinik-Nannys abgestimmt und das Projekt damit an die Spitze befördert. „Unglaublich, dass uns so viele Menschen unterstützen. Es zeigt, dass das, was wir tun, wichtig und richtig ist“, sagt Medizinstudentin Jana David, die das Organisationsteam der Nannys anführt.

162 Preisrichter haben in diesem Jahr insgesamt 383 herausragend engagierte Personen und Initiativen nominiert. Mehr als 112 000 Menschen haben dann für den Publikumspreis abgestimmt, der nun nach Rostock geht und mit 10 000 Euro dotiert ist.

Trotz Preisgeld werden weiterhin Spenden benötigt

Viel Geld für die ehrenamtlich tätigen Nannys. „Dennoch sind wir glücklich, dass die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr unser Projekt für die Weihnachts-Spendenaktion ‚Helfen bringt Freude‘ ausgesucht hat. Denn wir haben viel vor und jeder Euro zählt“, sagt Dr. Rücker. Er hofft, dass viele Leserinnen und Leser die enorme Bedeutung des Projekts erkennen und unterstützen.

Nicht nur, dass die Spenden für Spielzeug, Bücher, Bastelsachen und Ausstattung für die kleinen Patienten verwendet werden. Künftig soll auf jeder Kinderstation der Rostocker Kliniken mindestens ein großer Schrank mit diesen Dingen platziert werden, um im Ernstfall schnell darauf zugreifen zu können. „Unser Traum ist aber ein eigenes Spielzimmer, das jedes Kinderherz höher schlagen lässt und wo wir die Kinder für eine kurze Zeit in andere Welten entführen können“, sagt Jana David.

Viel Geld wird auch für ein digitales Vorhaben gebraucht. „Wir entwickeln eine Handy-App, die nicht nur enorm hilft, den Einsatz unserer Nannys besser zu koordinieren. Die Anwendung wäre dann auch für andere Kliniken bundesweit nutzbar und könnte helfen, dass kein Kind während der oft anstrengenden Zeit in der Klinik alleine ist“, spielt der Notfallmediziner darauf an, dass das Rostocker Projekt Schule machen soll.

OZ-Leser zeigen Herz und helfen kranken Kindern

In den vergangenen Tagen sind bereits weitere Spenden von OZ-Lesern eingegangen. Gerade in diesem besonderen Jahr, in dem die Folgen der Corona-Pandemie viele Menschen wirtschaftlich einschränken, sind wir besonders dankbar für alle, die bei „Helfen bringt Freude“ mitmachen. Rund 6500 Euro sind bereits zusammengekommen.

Dafür heute ganz herzlichen Dank an: Ulf und Carola Möller, Ralf und Kathrin Skopnik, Sieglinde Gränert, Reimund und Hannelore Weichel, Klaus Manrau, Christian und Gesine Rudolph, Anita Winkler, Angelika Janz, Gordon und Katrin Konschak, Anni Albinus, Brunhilde Erdmann, Dietmar Okuneck, Dorit Erdmann, Rose-Marie Christina Goldhofer, Erika Ziem, Norbert und Carola Westphal, Familie Knepper, Beate Zahn, Dr. Peter und Erika Nolde, Regina Hensel, Waltraud Weyrich, Heidrun Bitter, Horst Bitter, Siegfried Albrecht, Hubert Sperner, Eva Vandreier, L. Zimmerlinkat, Klaus und Marita Stuth, Fam. Serapins, Ingeborg Helga Duve, Heike Reimer, Olaf Benedict, Karl Erber, Dr. Birgit und Johann Edelmann, Andrea Mellin sowie Heide-Lore und Karl Eiternick.

Alle Spender werden in der OZ genannt. Wer das nicht möchte, kann das auf der Überweisung vermerken. Auch den anonymen Spendern sei ausdrücklich gedankt. Helfen Sie gern weiterhin mit, kranken Kindern ein Lächeln zu schenken.

