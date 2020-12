Rostock

Mit festem Griff zieht sich die kleine Fritzi an der grauen Couch hoch. „Bis Weihnachten will sie offenbar richtig laufen lernen“, erzählt Mama Judith Beier stolz. Kaum ist die knapp Anderthalbjährige oben, geht es wieder runter. Schließlich hat das gut gelaunte Mädchen gerade Musik gehört – Popowackeln und Händeklatschen müssen da einfach sein.

Wer das strahlende Mädchen beim Spielen mit seinen Eltern und den beiden großen Schwestern beobachtet, der ist sich sicher: In diesem Zuhause wohnt das Glück. Nur das viele medizinische Zubehör mitten im Wohnzimmer stört das Bild.

Bereits sieben Operationen überstanden

„Unsere Fritzi kennt kein Leben ohne Kabel“, sagt Papa Fabian Beier und zeigt auf den Beutel, der zum künstlichen Darmausgang des Mädchens gehört. Denn ihrem eigenen Darm fehlen wichtige Nervenzellen, die normalerweise dafür sorgen, dass verdaute Nahrung durch Muskelbewegung am Ende ausgeschieden wird. „Diese Krankheit ist so selten, dass es keine Prognose und keine Heilung gibt. Wir müssen sehr viel Glück haben, damit Fritzi alt wird“, sagt ihre Mama Judith tapfer.

Verliert trotz der vielen Schläuche nicht ihr bezauberndes Lächeln: Die kleine Fritzi aus Rostock kämpft gegen eine unheilbare Krankheit. Quelle: Judith Beier

Die Krankenakte des Mädchens liest sich wie eine Horrorgeschichte: Sieben große Operationen hat sie in ihren knapp 18 Lebensmonaten bereits überstanden, wurde unzählige Male intensiv untersucht und geröntgt. „In Fritzis erstem Lebensjahr waren wir genau so lange in der Klinik wie zu Hause“, bilanziert die 35-jährige Logopädin.

Schwangerschaft und Geburt verlaufen problemlos

Dabei hatte nichts auf dieses schwere Schicksal hingedeutet. Nach Milla (8) und Mascha (viereinhalb) freute sich Judith Beier zusammen mit ihrem Mann auf das Baby. Schwangerschaft und Geburt verliefen komplikationslos. „Ich hab mich sogar 16 Stunden nach der Geburt selbst entlassen, weil die Untersuchung des Kinderarztes gut gelaufen war. Und beim dritten Kind weiß man ja eigentlich, wie es läuft“, erinnert sich die Rostockerin an die Tage, in denen noch alles in Ordnung schien.

Mama Judith und Papa Fabian Beier freuen sich, dass Fritzi trotz der Einschränkungen ein fröhliches und neugieriges kleines Mädchen ist. Quelle: Martin Börner

Zuhause angekommen sei Fritzis große Schwester aufgefallen, dass das Baby kaum die Augen öffnen würde. Keiner ahnte, dass sie damals schon stark dehydriert war, weil der kleine Körper ständig Flüssigkeit verliert. Was Eltern und Hebammen eher negativ auffiel, war, dass das sogenannte Kindspech – der wichtige erste Stuhlgang – nicht abging.

Zwei Tage nach ihrer Geburt lag Fritzi deshalb wieder im Krankenhaus. Diesmal auf der Intensivstation. „Der Anfangsverdacht lautete Mukoviszidose“, erzählt Fabian Beier. Am neunten Lebenstag gab es dann die erste Not-Operation.

„Damals hatte ich wirklich Angst, dass sie es nicht übersteht“, sagt Judith Beier und blickt liebevoll auf ihre dritte Tochter, die sich gerade ein Buch anschaut. Die Intensivschwester hätte das Baby immer „kleine Hummel“ genannt. „Das haben wir bis heute beibehalten – schließlich schaffen auch Hummeln ein Wunder, indem sie fliegen“, erzählt sie.

Bis zur Diagnose vergehen drei Monate

Bis zur endgültigen Diagnose vergingen allerdings noch drei Monate zwischen Hoffen und Bangen. Auch die Mediziner waren ratlos. „Ein Chirurg sagte damals zu mir, dass Fritzi entweder etwas sehr Seltenes hat oder etwas, das sie direkt nicht lange überlebt“, erinnert sich Judith Beier an einen Moment, in dem ihr der wenig empathische Mediziner erstmals das Gefühl vermittelte, dass Fritzis Geschichte nicht gut ausgehen könnte.

Danke an alle Spender Die Leserinnen und Leser der OZ beweisen wieder einmal Herz und spenden fleißig für die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Eine Woche nach dem Start bewegt sich der Kontostand bereits in Richtung der 10 000 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür! Helfen Sie weiter mit – jeder Beitrag unterstützt die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Rostocker Klinik-Nannys von „Tommy nicht allein“. Heute sagen wir herzlich Dankeschön an folgende Spender: Günter Schlapmann, Claudia Zernahle, Claudia und Robert Kuhl, Arnhild Wilken; Simon; Holger Lemke, Karin Rohde, Hannelore Bausen, Karl-Heinz Mohr, Johanna Köster, Gisela Dräger, Erhard Maaß, Hans-Jürgen Köplin, Katrin Girulat, Ingetraut Lemke, Ingrid Baum, Heidrun Herold, Kerstin Kunert, Doris und Fritz Guttmann, Annette Rosel, Rainer und Evelyn Endres, Claudia und Toralf Scheltz, Rita Rossa-Roseler, Monika Schickentanz, Antje Kangowski, Claudia Langner, Doris und Peter Jach, Carl Rausch, Ulrike Salewski, Karin Ehrhardt, Andreas Teppner, Uwe Jannutsch, Dr. Anne und Karl-Heinz Sandmann, Stefanie Apitz, Christina John, Jürgen und Marianne Smolinski sowie Dr. Björn Reitz

Judith und Fabian Beier mit Tochter Fritzi. Quelle: Martin Börner

Ja, sie hätten damals auch darüber gesprochen, wie es wäre, Fritzis Leiden einfach zu beenden; lebensrettende Operationen nicht zu machen und ihr Baby gehen zu lassen. „Wir haben alle Gedanken zugelassen. Heute bin ich aber froh, dass wir anders entschieden haben“, sagt Judith Beier. Auch wenn ihr und der ganzen Familie bewusst ist, dass sie derzeit nur mit medizinischer Hilfe, unterstützendem Personal, eigenen Routinen und viel Liebe „Fritzi jeden Tag das Überleben sichern“.

Stundenlange Infusionen sichern die Ernährung

Denn ohne den künstlichen Darmausgang und 16 Stunden dauernde tägliche Infusionen, die den Flüssigkeitsverlust ausgleichen und über einen Katheter in der Brust laufen, würde es die kleine Hummel Fritzi nicht schaffen. „Sie könnte zwar essen, darf vieles aber nicht – keinen Zucker, keine Kohlehydrate, keine Lactose. Quasi nur Fleisch oder Gemüse“, erzählt die Mama, während Fritzi auf einer Salamischeibe kaut und damit zeigt, wofür sie sich entschieden hat.

Damit Fritzi die Tage übersteht, braucht es jede Menge medizinische Ausrüstung. Die Eltern sind mittlerweile Profis im Umgang damit. Quelle: Martin Börner

Weil sie es nicht anders kennt, fühlt sich das Mädchen durch Beutel und Schläuche beim Laufenlernen kaum behindert. Beim gemeinsamen Spielen passen auch die Schwestern auf. Baden beispielsweise dürfe Fritzi aber aufgrund der Verkabelung nie – „obwohl sie Wasser liebt“, wie der Papa erklärt.

Jeder Tag zu Hause ist ein Erfolg

Jeder Tag, den die Familie gemeinsam zu Hause verbringt, ist ein Erfolg. Denn jederzeit drohen neue Klinikaufenthalte. „Manchmal baut sich in Fritzis Körper so ein Druck auf, dass sie nachts Stuhl erbricht“, schildert Judith Beier eine für andere unvorstellbare Situation, in der sie mittlerweile weiß, was zu tun ist. „Ich kann in einer Stunde alles für zwei Wochen Klinik zusammenpacken.“

Tagsüber helfen professionelle Pflegekräfte der Familie. „Dadurch können wir zwar Arbeitsschritte abgeben, aber den Stress und die Verantwortung niemals“, sagt Judith Beier. Wenn Fritzis Schicksal aber eines gezeigt hätte, dann, dass das Paar als Team super funktioniert. „Ich hätte mir keinen besseren Mann aussuchen können“, sagt sie. Papa Fabian übernimmt die Nachtschichten, passt auf, dass Fritzi sich nicht in den Kabel verheddert. Mama Judith schläft bei den beiden Großen, die natürlich auch Nähe einfordern.

Nannys ermöglichen Familienroutinen

„Wir versuchen nach Kräften, einen halbwegs normalen Alltag für alle Kinder zu schaffen. Milla und Mascha sollen nicht das Gefühl haben, keine richtige eigene Kindheit zu haben. Dennoch ist in einem Fall wie unserem nicht nur einer krank, sondern alle mit betroffen“, erzählt Judith Beier.

Während sie noch in Elternzeit ist, versucht Ehemann Fabian sein Lehramtsreferendariat halbwegs im Zeitrahmen zu schaffen. „Aber es ist schwer, ich habe allein im letzten Jahr 90 Tage gefehlt“, beschreibt er seine Herausforderungen. Wer Fritzi sieht, ahne oft nicht, dass sie unheilbar erkrankt ist. „Und da hängt viel mehr dran als nur der Beutel, den man an ihr manchmal entdecken kann.“

Immer da: Papa Fabian und Mama Judith haben sich am Bett von Fritzi abgewechselt, bis ihnen die Klinik-Nannys auch gemeinsame Zeit mit den großen Geschwistern des Babys ermöglichten. Quelle: Judith Beier

Während der vielen Krankenhausaufenthalte in Rostock haben die Klinik-Nannys der Familie geholfen, Routinen zu pflegen. Kurz nach dem ersten Kontakt fand sich ein Team von zehn Ehrenamtlern, die sich an Fritzis Bett abwechselten. „Wir waren vorher sechs Monate lang immer selbst da, 24 Stunden im Wechsel. Fritzi braucht auch zum Schlafen jemanden im Raum“, erinnert sich der 40-Jährige. Doch die beiden großen Töchter seien traurig gewesen, immer nur einen Elternteil zu Hause gehabt zu haben. „Durch die Hilfe der Nannys konnten wir mal wieder gemeinsam Abendbrot essen und die Kinder ins Bett bringen, bevor einer wieder los ist“, sagt Judith Beier.

Auch wenn sie die Rostocker Krankenhäuser nur noch in akuten Notfällen brauchen, stünde für sie eines fest: „Wir sind den Nannys unglaublich dankbar. Was die Studenten da im Ehrenamt leisten, ist enorm wichtig – sie haben uns Familie ermöglicht. “, sagt die Rostockerin.

Sie hofft, dass ein solches Angebot auch bundesweit Schule macht. „Denn wir sind mit Fritzi mittlerweile bei Spezialisten in Lübeck und dort gibt es das noch nicht. Dabei sollte jede Familie solche Hilfe nutzen können, wenn sie es braucht.“

So können Sie helfen Zusammen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in diesem Jahr kranken Kindern und ihren Familien helfen. Die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG „Helfen bringt Freude“ unterstützt deshalb die Klinik-Nannys vom Projekt „Tommy nicht allein“. Mit dem Geld sollen auf allen Kinderstationen der beiden Rostocker Krankenhäuser Schränke mit Büchern, Spiel- und Bastelsachen angeschafft werden. Auch für neue Bekleidung der ehrenamtlich tätigen Nannys wird Geld gebraucht. Zudem planen die Projektverantwortlichen eine eigene Handy-App, welche die Koordination der Hilfseinsätze verbessert. Bitte machen Sie mit und helfen Sie! Jeder noch so kleine Beitrag ist willkommen. Spendenkonto bei der Ostseesparkasse Rostock Empfänger: Universitätsmedizin Rostock IBAN: DE17 1305 0000 0202 0123 44 Verwendungszweck: Spenden Tommy nicht allein Alle Spender werden in der OZ veröffentlicht. Sollten Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Überweisung. Ab einem Betrag von 200 Euro können auf Wunsch auch Spendenquittungen ausgestellt werden.

Von Claudia Labude-Gericke