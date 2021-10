Rostock

Das Klinikum Südstadt Rostock zählt erneut zu den besten Kliniken in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern. Das ergab die Auswertung des nationalen Krankenhausvergleich des Focus. Die Klinik hat außerdem einen riesen Sprung nach vorn gemacht: Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich das größte kommunale Klinikum des Landes von Platz 92 auf Platz 63 verbessern. In acht medizinischen Fachbereichen erzielte das Klinikum darüber hinaus beste Bewertungen und Empfehlungen als Fachklinik.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team, dass wir gemeinsam trotz der hohen Belastungen durch die Corona-Pandemie unsere Versorgungsqualität weiter verbessern konnten“, betonte der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Jan P. Roesner. „Viele unserer interdisziplinären Fachzentren sind nach strengen wissenschaftlichen Richtlinien zertifiziert und sichern somit eine optimale Betreuung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten.“

Ausgezeichnete Leistungen in verschiedene Fachbereichen

Neben der nationalen Top-Platzierung unter den 100 besten Kliniken bescheinigen die Experten des Focus-Rankings dem Südstadtklinikum ausgezeichnete Leistungen in der Adipositas-Chirurgie, in der Gallen-Chirurgie, bei Risikogeburten und in der Pränataldiagnostik sowie Frühchen- und Neugeborenenmedizin. Außerdem glänzt das Klinikum bei der Behandlung von Brustkrebs und Darmtumoren sowie in der Sportmedizin und Orthopädie.

Um die führenden Krankenhäuser und Kliniken in Deutschlands zu ermitteln, kooperiert Focus-Gesundheit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut FactField GmbH. Die Platzierung eines Krankenhauses im Ranking der Top-100-Kliniken richtet sich nach der Anzahl seiner empfohlenen Fachkliniken und danach, wie viele Top-Mediziner im Krankenhaus tätig sind. Insgesamt 14 193 Kliniken wurden in die Recherche eingeschlossen, 1708 erhielten eine Empfehlung.

Von OZ