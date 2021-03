Rostock

Freunde des gepflegten Kabaretts, aufgepasst! Heute Abend beginnt der Rostocker Koggenzieher. Neun Kabarettisten aus ganz Deutschland treten gegeneinander an und buhlen um den Goldenen Koggenzieher. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie findet die Veranstaltung statt?

Der Koggenzieher-Wettbewerb wird in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, als OZ-Plus-Abonnenten exklusiv beim Event dabei zu sein. Der Beitrag zu den Livestreams wird jeweils eine Stunde vor dem Start der Veranstaltung online gehen. In dem Artikel befindet sich dann der Livestream.

Nicht-OZ-Plus-Abonnenten haben die Möglichkeit, im OZ-Shop Karten für den Livestream zu kaufen. Ein Ticket für einen Abend kostet fünf Euro, das Festivalpaket gibt es für 12 Euro. Der Erlös der Karten geht vollständig an die Compagnie de Comédie. Die Zuschauer, die sich für diese Variante entschieden haben, bekommen vorab per E-Mail einen Link zugeschickt, der zum Livestream führt.

Wann findet die Veranstaltung statt und wie ist sie aufgebaut?

An drei Vorrundenabenden, die vom 4. bis 6. März stattfinden, präsentieren jeweils drei Kabarettisten oder Comedians aus ganz Deutschland ihr Programm auf der Bühne. Die Vorrundenabende beginnen um 20 Uhr. Wer ins Finale kommt, entscheidet die Jury. Auch die Zuschauer haben die Möglichkeit, für ihren Favoriten zu stimmen.

Am Finalabend, am Sonntag, dem 7. März, treten die Gewinner der Vorrundenabende noch einmal gegeneinander an. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung bereits um 18 Uhr. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Den Finalabend moderiert René Sydow, Kabarettist und Goldener-Koggenzieher-Gewinner von 2014.

Wer wird am ersten Abend auftreten?

Gegen 20 Uhr beginnt Bernard Paschke mit seinem Programm „Der Tag des jüngsten Gesichts“, gefolgt von Liese-Lotte Lübke mit dem Abenteuerkabarett „Und wenn schon ...“. Als Letztes wird Dr. Emir Puyan Taghikhani die Bühne betreten. „Die Chemie muss stimmen“, heißt sein Programm. Moderiert wird der Abend vom Duo Fiete und Schiete.

Wer tritt am zweiten Abend auf?

Zunächst betrittJakob Friedrich mit seinem Programm „I schaff mehr wie du“ die Bühne, danach Liza Kos mit „Was glaub’ ich, wer ich bin?“. Als Letztes wird Nils Heinrich auftreten. „Deutschland einig Katerland“, heißt sein Programm. Moderiert wird auch dieser Abend vom Duo Fiete und Schiete.

Wer sind die Stars am dritten Abend?

Beginnen wirdRainer Holl mit seinem Programm „Optimist auf niedrigem Niveau“, gefolgt von Lina Lärche mit „Ich find’s jetzt schon toll“. Als Letztes wird Falk die Bühne betreten. „Ist das Glutenfrei?“, heißt sein Programm. Das Duo Fiete und Schiete wird durch den Abend führen.

Wie kann ich die Rostocker Kulturszene unterstützen?

Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende.

Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

Welche bekannten Kabarettisten haben den Koggenzieher in den vergangenen Jahren gewonnen?

Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016).

Wer ist, neben der Compagnie de Comédie, noch beteiligt an der Veranstaltung?

Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

Von SP