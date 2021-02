Rostock

Es wird wieder Zeit, die Lachmuskeln zu aktivieren. Nachdem im vergangenen Jahr viele kulturelle Veranstaltungen ausfallen mussten, startet die Bühne 602 in Rostock in die Kabarett-Saison. Und das online. Beim diesjährigen Koggenzieher-Wettbewerb werden alle Veranstaltungen live übertragen. Kabarettisten und Comedians aus ganz Deutschland treten gegeneinander an und buhlen um den goldenen Koggenzieher. Das Event findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 8. März statt.

Diese Kandidaten treten am ersten Tag an

Am ersten Abend, Donnerstag, den 4. März, treten Bernard Paschke, Liese-Lotte Lübke und Dr. Emir Puyan Taghikhani gegeneinander an. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr und wird vom Duo Fiete und Schiete moderiert. Die Zuschauer zu Hause können sich beim Programm von Bernard Paschke auf aktuelle Themen freuen, an denen er Kritik übt. Der 20-Jährige aus Leipzig kommentiert das Weltgeschehen aus einem jugendlichen Blickwinkel.

Liese-Lotte Lübkes Begleitung auf der Bühne ist das Klavier. In ihrem Programm kommen viele private Geschichten zum Vorschein, frecher Humor sowie die Aufforderung, nachzudenken, kommen auf die Bühne. Stand-up-Comedy gibt es bei Dr. Emir Puyan Taghikhani zu sehen. Als Comedian sowie Naturwissenschaftler weiß er, dass nicht die Lebensmittel witzig sind, sondern vielmehr die Menschen, die die Lebensmittel verzehren.

Das sind die Teilnehmer am zweiten Tag

Der zweite Abend beginnt wieder um 20 Uhr. Am Freitag versuchen Jakob Friedrich, Liza Kos und Nils Heinrich von sich zu überzeugen. In seinem ersten Solo-Programm „I schaff mehr wie Du!“ analysiert Jakob Friedrich die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Er nimmt sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag als Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie und imitiert seine Kollegen und Vorgesetzten.

Einen Rollentausch wird es bei Liza Kos zu sehen geben. Die gebürtige Russin schlüpft gekonnt in verschiedene Rollen und wechselt zwischen ihren drei Identitäten: die türkische, die russische und deutsche und spielt mit kulturellen Klischees. Es gibt einen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern. In Nils Heinrichs Programm wird es eine neue Geschichte der Nachwendezeit geben. „Ursprünglich im blauen Hemd und sogar mit Waffe in der Hand auf den Sozialismus eingeschworen, ist er seit 30 Jahren grundflexibel. Und somit der eigentliche Gewinner der deutschen Einheit“, heißt es in seiner Programmvorschau.

Darauf können sich die Zuschauer am dritten Tag freuen

Am Samstag stehen Rainer Holl, Lina Lärche und Falk auf der Bühne. Rainer Holl setzt in seinem Programm ein humorvolles Statement gegen die Kultur der Selbstoptimierung. Er widmet sich als kritischer Beobachter den Absurditäten des spätkapitalistischen Alltags. In Poetry-Slam-Texten, Stand-ups, Songs und Storys geht er dabei gerne mal dahin, wo es wehtut.

Musikkabarett und Show gibt es bei Lina Lärche zu sehen. Mit ihren Songs über das kleine Schwarze, fliegende Kühe, Männer in Trekkingsandalen, fragwürdige ‚Essen-auf-Rezept-Diäten‘ oder Burn-out-Syndrom durch zeitfressende Mehrfachbeziehungen, trifft sie Herz und Hirn des Publikums. Der Liedermacher und Musikkabarettist Falk steht mit seiner Gitarre auf der Bühne. Viel mehr brauche er nicht, um diese ominöse Blase formvollendet platzen zu lassen und den nationalen Diskurs dabei gleich mit in die Luft zu jagen, heißt es in seinem Programm.

Der Finalabend

An den drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, ab 18 Uhr um den Goldenen „Koggenzieher“ ringen. Alle digitalen Gäste wählen am Finalabend den Publikumsliebling. Der Koggenzieher-Gewinner von 2014, René Sydow führt durch den Abend. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf.

So können Sie den Live-Stream anschauen

Die Beiträge werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Onlinetool über den Favoriten abstimmen. Der Livestream ist exklusiv für OZ-Plus-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Den Link zum Livestream gibt es dann am Veranstaltungstag per Mail. Im Einzelpreis kostet das Ticket 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro.

Am Finaltag werden vier Preise vergeben: Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die Preise eins bis drei entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis.

Der Koggenzieher hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel-Planungsbüro GmbH.

Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volk- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

Von Stefanie Ploch