Rostocker Koggenzieher: Am 10. Februar gibt es einen Vorgeschmack auf das Kabarettfestival

Rostock

Der 18. Koggenzieher steht fest im Plan: Vom 3. bis 7. März wird das Kabarettfestival wieder in Rostock über die Bühne gehen. „Wir freuen uns, dass wir wieder Publikum im Haus haben“, sagt Martina Witte, Leiterin der Bühne 602. Corona hat die Kulturszene immer noch im Griff. Aber die Regelungen lassen es zu, dass ab Sonnabend wieder die Türen der Spielstätte geöffnet werden. Damit ist es das erste Theater in Mecklenburg-Vorpommern, das mit dem Spielbetrieb wieder loslegt.

Als Vorgeschmack zum 18. Rostocker Koggenzieher streamt die Bühne 602 am 10. Februar um 20 Uhr diese Kabarettveranstaltung online. Auch an diesem Abend werden regionale Künstler auf der Bühne stehen. Ein Solo-Kabarettist und ein Duo präsentieren an diesem Abend ihre Texte.

Diese Kabarettisten sind beim Online-Koggenzieher dabei

Zu Gast sind Michael Ruschke und das Kabarett Dietrich & Raab, die Moderation des Abends hat das Duo Fiete und Schiete. Zunächst tritt Urgestein Michael Ruschke – künstlerischer Leiter der ROhrSTOCK Oldies sowie bewährter Solo-Kabarettist – auf die Bühne. „Als langjähriges Mitglied der Vor-Jury hat er einen starken persönlichen Bezug zum Koggenzieher“, sagt Martina Witte. Die Vorbereitungen bei Ruschke laufen: „Ich werde mein Programm aktuell schreiben“, kündigt der Kabarettist aus Hohen Sprenz an und hält damit die Spannung hoch.

Der Kabarettist Michael Ruschke Quelle: Mathias Rövensthal

Als Zweites tritt das Kabarett Dietrich & Raab auf die Bühne. Christopher Dietrich und Erik Raab gehören zu den Mitbegründern des Rostocker Koggenziehers und haben den Wettbewerb auch viele Jahre lang moderiert. Derzeit bereiten sie ihr neues Programm vor, es trägt den Titel „Neustart im Endstadium“ und soll am 25. Februar ebenfalls in der Bühne 602 Premiere haben. Am 10. Februar werden Dietrich und Raab erste Einblicke ins neue Programm geben und dazu auch ein paar Höhepunkte vergangener Programme liefern. In diesem Jahr begeht das Kabarett Dietrich & Raab übrigens sein 20-jähriges Bestehen.

Fiete & Schiete moderieren den 18. Koggenzieher

Moderiert wird der Abend vom Duo Fiete & Schiete, das auch das reguläre Koggenzieher-Programm mit bestreitet. Sie bitten nicht nur die Festivalteilnehmer auf die Bühne, sondern haben auch eigene launige und alltagsphilosophische Texte in petto. Stoff dürften Fiete und Schiete genug haben, da sich die Menschheit derzeit im „Jahrzehnt der Dummheit“ befindet, so die Einschätzung der beiden. Auch beim 18. Koggenzieher werden sie als Moderatoren auf der Bühne stehen.

Die Koggenzieher-Moderatoren Fiete & Schiete Quelle: Frank Neumann

Im vergangenen Jahr hatte der Koggenzieher pandemiebedingt erstmals als digitale Veranstaltung stattgefunden – mit Erfolg. Und in diesem Jahr hätten sich Künstler, Veranstalter und Sponsoren wieder normale Bedingungen gewünscht. Aber nun sind nun alle zusammen erneut gefordert, ein zweites Mal unter schwierigen Bedingungen dieses Festival zu organisieren. Zu den Sponsoren gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner GmbH, Niederlassung Rostock sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

Sponsoren stehen hinter dem Koggenzieher

Bei Letzteren war der Fall schnell klar: „Wir handeln lokalpatriotisch“, waren sich Anke und Detlef Bathel einig. „Denn wir wissen ja, wie es in der Kulturszene derzeit aussieht“, ergänzt Anke Bathel und begründet so das Engagement ihrer Firma. „Wir stecken ebenfalls viel Herzblut in die Veranstaltung“, bekräftigt Mandy Eigenauer von der Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner GmbH. „Unserem Haus ist es seit über 160 Jahren wichtig, Projekte aus der Region zu unterstützen“, so Cornelia Mai, Marketingleiterin der Rostocker VR-Bank. „Dazu gehört auch der Rostocker Koggenzieher.“

Der 18. Koggenzieher Der 18. Koggenzieher wird vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 in Rostock stattfinden. An den ersten drei Abenden (3. bis 5. März) werden jeweils drei Kabarettisten gegeneinander antreten. Am Finalabend (6. März) werden die Gewinner des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenziehers gekürt, zusätzlich wird der Publikumspreis vergeben. Am 7. März wird der Gewinner sein Soloprogramm in der Bühne 602 präsentieren. Künstler am 3. März: Ustus Krux, Alicja Heldt, Nils Brunschede Künstler am 4. März: Johann Theisen, Bermuda Zweieck, Tim Whelan Künstler am 5. März: Thomas Kornmaier, Annika Blanke, Olaf Bossi Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket, welches alle Veranstaltungstage und den Siegerabend beinhaltet, kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16:30 Uhr möglich. Die Käufer erhalten am Vortag der jeweiligen Veranstaltung bzw. kurz vor der Veranstaltung von der Ostsee-Zeitung Rostock eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert sind.

Da hakt auch die OZ ein. „Wir engagieren uns, dass der Koggenzieher durch diese schwierige Zeit kommt“, sagt Andreas Ebel, Chefredakteur der OSTSEE-ZEITUNG. Alle beteiligten Sponsoren ziehen auch in diesem Jahr beim Koggenzieher wieder an einem Strang. Unterstützt wird das Team in der Bühne 602 zudem von der Technik-Crew des Mau-Clubs um Stefan Foth.

So teuer sind die Tickets für den Koggenzieher

Das Programm am 10. Februar soll rund anderthalb Stunden laufen, der Abend wird auf dem Youtube-Kanal der Bühne 602 ab 20 Uhr gesendet. Die Übertragung an diesem Abend wird kostenlos für die Zuschauer angeboten. Da nun auch wieder Publikum zugelassen ist, werden Karten für die Veranstaltung angeboten, zum Preis von 19, 15 und 7 Euro.

Das Ganze ist nicht nur ein Vorgeschmack, sondern auch technisch ein Testlauf für den 18. Koggenzieher, bei dem wieder neun Kabarettisten an drei Abenden gegeneinander antreten werden. Auch vom 3. bis 7. März werden Streamings der Auftritte angeboten. Zusätzlich können – nach jetzigem Stand – dann 60 Plätze im Saal besetzt werden.

Der Koggenzieher ist bereits seit 2005 ein renommierter Wettbewerb für Kabarettisten und Comedians aus ganz Deutschland und ein fester Termin im Rostocker Kulturleben. Daran kann auch Corona nichts ändern.

Von Thorsten Czarkowski