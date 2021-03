Rostock

Ein Kabarettfestival lebt auch vom Engagement der Förderer und Sponsoren. Der 2005 ins Leben gerufene „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Dazu gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

In diesem Jahr ist das Engagement besonders wichtig, da die Corona-Pandemie eine Veranstaltung mit Publikum verhindert. Nun ist also Streaming angesagt. Und auch 2021 sind die Förderer, Sponsoren und Freunde wieder an Bord. „Wir sind langjähriger Partner und fördern das Festival seit Beginn“, erklärt Axel Neubert, Vorstandsmitglied der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG. „Und gerade jetzt, in einer sehr schwierigen Zeit für die Kultur, ist unser Engagement besonders wichtig“, bekräftigt Neubert.

Die enge Verbundenheit mit dem „Koggenzieher“ ist für das Rostocker Geldinstitut besonders für die Künstler auf der Bühne wichtig, sie gilt aber für den gesamten Kulturbetrieb. Und der Optimismus bleibt: „In schwierigen Zeiten wollen wir auch wieder auf baldige Normalität hoffen“, so Axel Neubert.

„Politisches Kabarett ist wichtig“

Ähnlich sieht es auch Mandy Eigenauer von der Rostocker Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft. „Wir unterstützen den ‚Koggenzieher‘ seit dem Anfang“, erklärt Eigenauer, „wir tun das auch aus regionaler Verbundenheit.“ Aber in diesem Jahr ist eben vieles anders. „Wir haben uns deshalb gefreut, dass die OSTSEE-Zeitung alle Beteiligten zusammengeholt hat, um eine Online-Variante zu starten“, sagt die Steuerberaterin über die „Koggenzieher“-Ausgabe 2021. Die Rostocker Steuerberater sind mit der Bühne 602 eng verbunden. Und: „Politisches Kabarett ist wichtig“, sagt Mandy Eigenauer.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls weiterhin an Bord ist die Bathel Planungsbüro GmbH aus Rostock. „Wir sind in unserer Branche von Corona nicht so hart betroffen“, sagt Geschäftsführerin Anke Bathel. „Da wollen wir jetzt Solidarität mit der Kultur zeigen.“ Also setzt auch das Bathel Planungsbüro Engagement und finanzielle Unterstützung für den „Koggenzieher“ fort.

Über so viel Solidarität freut sich Martina Witte, Leiterin der Bühne 602, die Gastgeberin des „Koggenziehers“ ist. „Wir bekommen derzeit viel Unterstützung“, sagt Martina Witte. Dazu gehört auch einfache Aufmunterung, Martina Witte hört oft: „Haltet durch!“

Von Thorsten Czarkowski