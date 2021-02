Rostock

Im Blaumann tritt er auf die Bühne und bringt das Publikum zum Lachen. Das Hauptthema des Programmes von Jakob Friedrich ist der Arbeitsalltag in der schwäbischen Elektro- und Metallindustrie. Auf hinreißend komische Art imitiert er Kollegen und Vorgesetzte. Seit 2011 steht der Comedian auf den Bühnen Deutschlands, Anfang März wird er in Rostock auf der Bühne 602 beim Kabarett-Wettbewerb „Koggenzieher“ um den goldenen Koggenzieher buhlen. Am zweiten Vorrundenabend, am 5. März, wird er gegen Liza Kos und Nils Heinrich antreten. Jakob Friedrich begeistert seit 2011 das Publikum mit Einblicken in den Alltag der schwäbischen Elektro- und Metallindustrie.

Schon früh hat Friedrich seine Mitmenschen, Kollegen oder Lehrer imitiert und das kam bei vielen gut an, berichtet er. „Ich wurde dann ermutigt, das mal auf der Bühne auszuprobieren.“ Gesagt, getan. Der Arbeitsalltag biete eine gute Basis, dachte sich Jakob Friedrich. „Das gab es so noch nicht und die schwäbsiche Art bietet auch guten Stoff“, hat er beobachtet. Seit zwei Jahren betreibt er seinen Nebenjob, die Comedy, intensiver.

Premiere steht noch aus

Mit seinem Soloprogramm „I schaff mehr wie du“ versucht er beim Koggenzieher-Wettbewerb das Publikum zu überzeugen. Lange spielt er es noch nicht, erzählt er. „Und die offizielle Premiere steht auch noch aus.“ Eigentlich war sie im April letzten Jahres geplant. Dann kam der Lockdown. Der Nachholtermin der Premiere wurde auf den November gelegt. Auch da wieder: Lockdown. „Wahrscheinlich kann man es gar nicht mehr Premiere nennen, wenn es dann wirklich so weit ist“, schmunzelt Jakob Friedrich.

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 8. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den goldenen Koggenzieher ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

Einige Auftritte mit seinem Programm hatte er im vergangenen Jahr. Es seien zwar viele Veranstaltungen ausgefallen, aber Open-Air-Veranstaltungen im Sommer und einen Auftritt im Autokino hätte er gehabt. „Man muss sich erst einmal an die Corona-Situation gewöhnen. Es ist schon etwas anderes“, sagt er. Bei einem Wettbewerb, bei dem Friedrich im vergangenen Jahr teilnahm, hätte es Platz für 1000 Zuschauer gegeben. Wegen der Abstandsregeln saßen letztendlich nur 100 im Publikum. „Das Feedback ist ein ganz anderes. Die Leute trauen sich nicht, so laut zu lachen oder mitzumachen.“ Davon dürfe man sich nicht verunsichern lassen und trotzdem sein Ding machen, meint Friedrich.

Wie bei der Sendung mit der Maus

Bei der Livestream-Situation, wie sie auch beim Koggenzieher-Wettbewerb sein wird, sei es noch einmal ganz anders, hat der Comedian erlebt. „Da gibt es nicht einmal schwaches Feedback vom Publikum. Da gibt es gar keines.“ Die Kamera ist der einzige Zuschauer. „Man schaut nicht mal hier und mal da hin, sondern die ganze Zeit in die Kamera.“ Dennoch sieht er darin eine interessante Erfahrung. Und man könne sich daran gewöhnen. „Der Moderator von der Sendung mit der Maus macht das ja genauso“, lacht er. „Aber ich freue mich auch wieder darauf, wenn wieder alles beim Alten ist.“

Denn es mache ihm unheimlich Spaß, auf der Bühne zu stehen und die Leute zum Lachen zu bringen. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Leute das gut finden, was ich mir ausgedacht habe, wie ich die Welt beobachtet und analysiert habe“, sagt Friedrich. Auf seine Auftritte bereite er sich kaum vor. Erst ein paar Minuten bevor es auf die Bühne geht, konzentriere er sich darauf, was er wie sagen möchte und versuche sich in die Emotionen hineinzufinden.

Vor dem Koggenzieher-Wettbewerb werde er bestimmt ein bisschen aufgeregter sein als gewöhnlich, gibt Jakob Friedrich zu. „Es ist der erste Auftritt in diesem Jahr und Wettbewerbe sind immer besondere Abende.“ Gewinnen wäre natürlich schön, sagt er. Aber bei Wettbewerben wisse man vorher nie, wie es laufe. Manchmal komme man beim Publikum und der Jury gut an, ein anderes Mal komme der Konkurrent besser an. „Das ist immer ein bisschen Glück und man muss es so nehmen, wie es kommt. Man muss es locker sehen und in erster Linie Spaß haben.“

Von Stefanie Ploch