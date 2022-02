Rostock

Es ist bereits die 18. Ausgabe des Rostocker Koggenziehers, das Kabarettfestival gibt es seit 2005. Neun Teilnehmer treten in der Vorrunde vom 3. bis 5. März an, die drei Tagessieger treffen am 6. März aufeinander. Verliehen werden dann der Goldene, Silberne und Bronzene Koggenzieher. Seit 2008 gibt es auch einen Publikumspreis. Veranstalter des Koggenzieher sind die Compagnie de Comédie und die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Rostocker Kabarettszene.

Moderiert wird das Festival vom Rostocker Duo Fiete & Schiete. Zur Moderation des Abschlussabends ist der Kabarettist René Sydow angekündigt. Der Gewinner des Goldenen Koggenziehers wird am 7. März in der Bühne 602 sein Soloprogramm präsentieren.

Ein Tollpatsch auf Tour

„Comedy, Magie, Musik, Impro, Moderation“ – auf diese Weise beschreibt Johann Theisen sein Profil als Comedian. Der aus Stuttgart kommende Bühnenkünstler bezeichnet sich auch als der „weiße Tyson“, damit macht er schon deutlich: Bei seinem Namen macht man die Witze lieber selber. Und wenn nicht, dann tun es offenbar seine Freunde, die ihn stattdessen „Albino-Lauch“ nennen.

Johann Theisen, Teilnehmer beim 18. Rostocker Koggenzieher 2022 Quelle: Fani Fazii

Den Titel „Theisen total“ – ein Tollplatsch gibt Gas“ hat der Comedian seinem aktuellen Programm gegeben – es offeriert eine große Bandbreite der Performance. Das hat Gründe in der Vielseitigkeit des Künstlers, denn Johann Theisen beschreibt sich selbst als Komiker, Zauberer und Musiker.

Dies ist übrigens Theisens erstes Bühnenprogramm. Der Künstler lebt sich auf der Bühne in vielen Darstellungsformen aus, er erzählt, rappt, singt, zaubert und improvisiert darin. Auch merkwürdige Probleme werden dabei aufgeworfen. Zum Beispiel: Warum ist es sinnvoll, ein Hörbuch mit Zufallswiedergabe zu hören? Johann Theisen hat auch eine Antwort darauf. Sein Bühnenprogramm ist eine Erklärung für sein Dasein, es gibt „Einblicke in das Leben seines echten Hallodris“. Und dass Johann Theisen Probleme mit Zirkuspferden, Poetry-Slammern und Nazis hat, erklärt er ebenfalls in seinem Programm.

Duo mit Liedern und Bärchenpflaster

Was bitte ist denn ein Bermuda-Zweieck? Diesem Wortwitz muss man aushalten. Die ganz einfache Antwort: Bermuda-Zweieck, das sind Daniel Gracz und Fabian Hagedorn, sie kommen aus Weimar und Erfurt.

Bermuda Zweieck, Teilnehmer beim 18. Rostocker Koggenzieher 2022. Quelle: Matti Drechsel

Die beiden Entertainer aus Thüringen sind dem Klavierkabarett zuzurechnen. Sie bringen nicht nur gesellschaftliche Probleme auf die Bühne und verarbeiten sie zu Komik, sie verabreichen auch gleich den Trost dazu. Das „Bärchenpflaster“ hat dabei eine zentrale Bedeutung für ihre Performance. Die beiden Künstler bleiben bei alldem natürlich locker.

„Auf Abwegen“ heißt das aktuelle Programm von Gracz und Hagedorn, damit meinen sie jene kabarettistischen Abwege, die sie auf der Bühne zusammen gehen. Da sie das Klavierkabarett als Basis nehmen, fühlen sich Daniel Gracz und Fabian Hagedorn auf diesem kulturellen Niveau auch zu Hause. Und das gilt auch für viele Formate, die die beiden Kabarettisten sonst noch anbieten – in diesem Fall ist es ein Abend voller Lieder und Gedichte, aber natürlich auch viel Spaß.

Programm und Streaming-Tickets Programm am 3. März: Justus Krux, Alicja Heldt, Nils Brunschede, am 4. März: Johann Theisen, Bermuda Zweieck, Tim Whelan, am 5. März: Thomas Kornmaier, Annika Blanke, Olaf Bossi Zu den Sponsoren gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner GmbH, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket für alle Veranstaltungstage und den Siegerabend kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16.30 Uhr möglich. Die Käufer erhalten am Vortag der jeweiligen Veranstaltung bzw. kurz vor der Veranstaltung von der OZ Rostock eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert ist. Nutzer von OZ+ haben übrigens die Möglichkeit, die Livestreams des 18. Rostocker Koggenziehers kostenlos zu schauen. Dazu einfach am Veranstaltungsabend mit dem OZ+-Abonnement auf www.ostsee-zeitung.de anmelden. Da wieder ein Publikum vor Ort sein kann, ist in der Bühne 602 begrenztes Kartenkontingent für den Koggenzieher 2022 verfügbar.

Daniel Gracz und Fabian Hagedorn kennen ihre Rollen und sie pflegen ihr Erscheinungsbild. Sie sind adrett gekleidet und machen aus diesem Kontrast einen Teil ihrer Bühnenpräsenz. Wie viele Kabarettisten finden sie in der Realität genug Stoff für ihre Shows. „Auf Abwegen“ gehört ebenfalls dazu. Auch der Zuschauer kann sich im Bermuda-Zweieck verlieren.

Brite mit Musik und Wortwitz

Tim Whelan wuchs bei Liverpool auf und ist seit zehn Jahren in der deutschen Comedyszene zu Hause. Auf diese Weise bereichert er inzwischen das Kulturleben in Berlin. Der Engländer hat durch seinen Aufenthalt in Deutschland eine hohe Sprachsensibilität entwickelt und verweist schon mal darauf, wie komisch das deutsche Wort „Gemüse“ klingt. Aus solchen Beobachtungen macht Tim Whelan dann Kabarett – und Musik ist dabei eine tragende Säule. So bedient sich Tim Whelan verschiedener Elemente aus Reggae, Oper, Pop und Klassik. Und seine Bühnenfigur bietet genug innere Spannung, das ist nämlich „der lässige Hippie im Körper eines Ordnungsmenschen“. Auch daraus bezieht Tim Whelan seine Komik. Mittlerweile mit reichlich Medienpräsenz – so war er zu sehen bei „Night Wash“ oder dem „Quatsch Comedy Club“.

Tim Whelan, Teilnehmer beim 18. Rostocker Koggenzieher 2022 Quelle: Jette Mamarazzi

Sein Treiben auf den vielen Bühnen hat dem Entertainer schon einige Preise und Würdigungen eingebracht – so gewann er 2020 den renommierten Prix Pantheon. Tourneen führten Tim Whelan unter anderem nach Skandinavien, Dänemark oder in die Schweiz. Seine Komik wird offenbar international verstanden – es ist britischer Humor mit einem starken Drang in Richtung Musik.

Versprochen wird von Tim Whelan also ein komödiantisch-musikalisches Spektakel, bei dem das Wort „Gemüse“ im Mittelpunkt steht. Man darf gespannt sein, was er daraus macht.

Von Thorsten Czarkowski