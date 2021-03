Rostock

Endlich wieder auf der Bühne stehen und den Zuschauern etwas Kultur bieten: Die Vorfreude lag bei allen spürbar in der Luft. Doch von Aufregung der drei Kabarettisten und Comedians, die am ersten Abend des Rostocker Koggenziehers auf der Bühne standen, war keine Spur. Der Zuschauersaal der Bühne602 ist sonst beim Kabarett-Wettbewerb knackevoll. In diesem Jahr können die Kabarettliebhaber nur online dabei sein. Das tat der Veranstaltung jedoch keinen Abbruch. Den ersten Abend konnte Liese-Lotte Lübke für sich entscheiden. Die Jury sei sich uneinig gewesen, die Publikumsstimmen durch das Online-Umfragetool waren ausschlaggebend.

Es sei komisch, dass kaum jemand im Saal sitze, sagen Fiete und Schiete zu Beginn der Veranstaltung. Die beiden Kabarettisten moderieren durch den Abend. Das aktuelle Thema Corona zieht sich durch die Moderation. Der Vorteil am Livestream: Der Koggenzieher könne das erste Mal über die Stadtgrenzen hinaus geschaut werden – ein Humorexport quasi.

Erster Act: Bernard Paschke

„Sensation! Sensation!“, hört man es rufen, als Bernard Paschke als erster auf die Bühne tritt. Er ist gekleidet wie ein Zeitungsjunge, beiges Leinenhemd, blau-weiß gestreifte Hose, eine vergilbte Zeitung in der Hand. Die Menschen hätten kein Vertrauen mehr in Zeitungen, beginnt er zu erzählen. Dennoch versucht er, eine alte Zeitung an die Zuschauer zu bringen.

Sie hätte gewisse Vorzüge. Vermeintlich aktuelle Themen seien schon früher aktuell gewesen, sagt er. Digitalisierung oder Klimawandel beispielsweise. Er übt Kritik an Konsumwahn und der Politik. Wer etwas über Putin, Biden oder Merkel lesen möchte, könne das auch gut in alten Zeitungen, so lange wie diese drei schon in der Politik seien. Ob er jemanden überzeigen konnte, die alte Zeitung zu kaufen? Wer weiß…

Zweiter Auftritt: Liese-Lotte Lübke

Liese-Lotte Lübke betritt die Bühne. Sie setzt sich ans Klavier, freut sich über den Applaus aus den dünn besetzten Zuschauerrängen. Ihr erstes Lied appelliert daran, die Probleme unter dem Teppich zu kehren. „Was würde ich tun, wenn ich könnte.“ - Das würde sie häufiger bei Konzerten fragen. Ein paar Antworten liest sie vor und berichtet, was sie tun würde: Nämlich mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters einen Trinken gehen.

Der Koggenzieher 2021 Der Kabarett-Wettbewerb findet vom 4. bis zum 7. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Den Link zum Livestream gibt es dann per Mail. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben.

Dann wird es emotional. Die Kabarettistin kritisiert die Maßnahmen der Schließung der Bühnen durch die Corona-Pandemie. Sie ist wütend. Darüber, dass es nach den Maßnahmen kaum noch kleine Bühnen geben wird. Es gehe ihr um die Kulturschaffenden, um die Menschen und die Existenzen, die dahinter stünden. Sie zweifle nicht an den Maßnahmen, betont sie, sondern sie zweifle an der Umsetzung und die wenigen Menschen, die diese entscheiden. Das darauf folgende Lied widmet sie Grütters, in der Hoffnung, dass sie es hören würde. Die Kapelle spielt bis zum Schluss, singt sie in ihrem dritten Lied.

Dritter Beitrag: Dr. Emir Puyan Taghikhani

Als letztes betritt Dr. Emir Puyan Taghikhani mit einem Mikrofon in der Hand die Bühne. Er beginnt zu erzählen. Über seinen Namen, seinen ehemaligen Künstlernamen, über den Doktortitel. Und über seinen Job. In kleinen Geschichten lässt er witzige Anekdoten fallen. Wussten Sie beispielsweise, dass Lachsschinken nicht aus Fisch besteht? Emir auch nicht. Bis zu seinem Studium. Unwissend hätte er es seinen muslimischen Freunden zuvor auf das Brot gelegt. „Und als ich es wusste habe ich es so weiter gemacht.“

Er sagt, die Mediziner würden übertriebene lateinische Begriffe verwenden für diesen Muskel, der Metzger benennt nicht einmal das richtige Tier. Und seinen Titel als Lebensmittelchemiker hätte er auch schon einmal ausgenutzt. In Dialogform erzählt er die Geschichte, wie er eine Person davon überzeugte, dass Salz schimmeln könne. „Nicht alles was ich sage ist wissenschaftlich geprüft. Einiges ist auch völliger Quatsch.“

Die Zeit, in der sich die Jury abstimmt und die Umfrageergebnisse der Zuschauer eingehen, überbrücken Fiete und Schiete mit einer lockeren Unterhaltung. Wenig später steht fest: Liese-Lotte Lübke wird am Sonntag erneut auf der Bühne602 stehen und um den goldenen Koggenzieher ringen. Überglücklich und scheinbar fassungslos bedankt sie sich auf der Bühne.

Von Stefanie Ploch