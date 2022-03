Rostocker Koggenzieher: Livestream Tag 1 mit Justus Krux, Alicja Heldt und Nils Brunschede

Rostock

Das Kabarett-Festival Rostocker Koggenzieher startet in eine neue Runde: An drei Abenden – vom 3. bis 5. März – treten jeweils drei Kabarettisten gegeneinander an. Am Finalabend, dem 6. März, stehen die drei Tagessieger auf der Bühne. Der Festivalsieger wird am 7. März in der Bühne 602 sein Soloprogramm servieren.

Am ersten Tag (3. März) treten Justus Krux, Alicja Heldt und Nils Brunschede gegeneinander an. OZ-Leser dürfen bei diesem und den beiden weiteren Triellen sowie nach der Finalrunde am Tag 4 mitentscheiden, wer die jeweilige Runde gewinnt. Hier geht es zur Umfrage. (Hinweis: Der Link funktioniert erst am Veranstaltungsabend.)

Justus Krux tritt als Erster am 3. März auf

Justus Krux wurde 1973 in Karlsruhe geboren, dort ist er auch aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er Jura in Freiburg, München, Tokio und Paderborn. Nach dem Referendariat 1999 ging er in dem Beruf auf. Zahlreiche Auslandsaufenthalte erweiterten den Blickwinkel des Juristen, Krux war auch als juristischer Berater tätig.

Dann der Wechsel ins komödiantische Fach, 2018 folgte die Entwicklung des Bühnenprogramms. Justuz Krux gab ihm den Titel: „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch…?“ untertitelt mit der Zeile „Aus dem Leben eines Anwalts“. Damit ging der Künstler dann auf Tour. 2019 ergab die 1. Teilnahme an einem Wettbewerb, das Risiko wurde belohnt. Justus Krux eroberte damals den 3. Platz beim 14. Euskirchener Kleinkunstpreis.

Mit diesem Programm wird Justus Krux auch nach Rostock kommen. Jura als kabarettistische Satire – geht das? Das Programm soll einen Blick hinter die Kulissen der Anwälte, Gerichte und Mandanten sein, vorgetragen von einem, der es wissen muss. Der Comedian kennt sich aus im juristischen Revier, er geizt auch mit praktischen Tipps nicht, warum man im Auto zum Beispiel Eiswürfel dabeihaben sollte oder warum es einfach ist, sich Telefonnummern anhand von Paragrafen zu merken.

Justus Krux lässt auf der Bühne also einen humorvollen und dabei auch selbstironischen Blick auf den Berufsstand der Juristen zu, es wird ein Jury-Crashkurs, verpackt als Comedy-Programm.

Alicja Heldt ist die Zweite am 3. März auf der Bühne

Alicja Heldt ist eine Stand-Up-Comedienne aus Hamburg. Sie selbst beschreibt sich als „laut, chaotisch und lustig“. Geboren wurde sie im polnischen Gdansk, aufgewachsen ist sie aber in Hamburgs Problemvierteln. Das hat die Künstlerin geprägt, das brachte auch genug Stoff für Auftritte. Denn aus diesen Erfahrungen des Aufwachsens kann die Bühnenkünstlerin heute noch schöpfen: Nach eigener Aussage spricht Alicja Heldt auch „Hamburgisch, Möwisch und Ghettoisch“. Wenn sie aus ihrem Leben erzählt, dann tut sie das mit vollem Körpereinsatz, wie man auf der Bühne erleben kann.

Damit hat sich Alicja Heldt inzwischen eine Fangemeinde erspielt. Das Publikum schätzt ihre offene und ehrliche Art, so die Erfahrung der Künstlerin, auch wenn es manchmal unter die Gürtellinie geht. Selbst wenn es thematisch schwierig wird, möchte sie nicht schmuddelig sein. Denn eine der Bühnenregeln von Alicja Heldt lautet: „spürbar witzig, aber nicht verletzend“.

Alicja Heldt ist also eine freche Hamburgerin mit polnischen Wurzeln, sie beschreibt sich als „ein Kumpel, eine Lady und ein Witzbold“. Also alles in einem und so hat die Bühnenkünstlerin auch ihre Erlebnisse in einem aktuellen Programm zusammengefasst, genannt hat sie diese Erlebnisse „Alicja im Wunderland“.

Nun kommt die Künstlerin nach Rostock. Mit einem 30-minütigen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Programm wird die Stand-Up-Comedienne aus Hamburg auch Koggenzieher in Rostock zu Gast sein.

Nils Brunschede ist der dritte Teilnehmer am 3. März

Der Comedian Ian Nils Brunschede wurde 1991 in Bochum geboren. Er studierte in Frankfurt/Main Literaturwissenschaft und Soziologie und veröffentlichte dann literarische Texte in Zeitschriften. Nils Brunschede war 2016 bis 2020 Teil des Lyrikkollektivs „Salon Fluchtentier“. Daneben begann Brunschede, mit kabarettistischen Chansons aufzutreten und sammelte auch Bühnenerfahrungen. Nils Brunschede präsentierte im Jahr 2018 sein erstes Kabarettprogramm, es trug den Titel „Atlantis. Ein Liederabend“. 2020 folgte das zweite Programm, „Radio Goldhund“.

Mit Ausschnitten daraus wird Nils Brunschede nun nach Rostock kommen. „Radio Goldhund“ besteht aus komischen Liedern, Ansagen und einem „sehr langen, sehr schlechten Gedicht“, wie der Künstler es selbst einschätzt.

Ein zentrales Element in diesem Programm ist die Beziehung zwischen dem Kabarettisten und seinem Goldhund. Denn dieser Plüschhund ist treuer Begleiter und Mitarbeiter des Künstlers, er hat eine wichtige Rolle, denn er ist auch Theaterpädagoge und Songschreiber.

Auf der Bühne geht es also musikalisch zu, mit „wirklich schönen Melodien“, wie es versprochen wird. Nils Brunschede und sein Goldhund präsentieren unter anderem Lieder über Agnostiker, kleine Dinosaurier und auch „Tennis mit dem Bruder von Helmut Kohl“. Alle Lieder werden von Nils Brunschede am Klavier begleitet, der Künstler verspricht noch etwas, was in diesen Zeiten wichtig ist. „Die Lieder sind garantiert coronabezugsfrei.“

Rostocker Koggenzieher seit 2005

Die Compagnie de Comédie in der Bühne 602 veranstaltet das Kabarett-Festival zum 18. Mal. Es gibt diese Veranstaltungsreihe seit 2005. Vergeben wird der Rostocker Koggenzieher seit 2005 in den Kategorien Gold, Silber und Bronze, seit 2008 gibt es einen Publikumspreis. Das Festival wird durch die Compagnie de Comedie und die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Rostocker Kabarettszene veranstaltet. Inzwischen ist der Koggenzieher eins der bekanntesten Kabarett-Festivals im deutschsprachigen Raum.

