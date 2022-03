Rostocker Koggenzieher: Livestream vom Soloprogramm des Gewinners 2022

Rostock

In diesem Jahr findet die 18. Ausgabe des Rostocker Koggenziehers statt. Ins Leben gerufen wurde das Festival 2005. Vom 3. bis 5. März treten neun Kabarettisten in der Vorrunde gegeneinander an. Am Finalabend, den 6. März, treffen die drei Tagessieger aufeinander. Zum Abschluss am Montag zeigt der Gewinner sein Soloprogramm.

Verliehen werden der Goldene, Silberne und Bronzene Koggenzieher. Seit 2008 gibt es auch einen Publikumspreis. Der Koggenzieher wird durch die Compagnie de Comédie und die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Rostocker Kabarettszene veranstaltet. Das Rostocker Duo Fiete & Schiete moderiert das Festival; am Abschlussabends übernimmt der Kabarettist René Sydow. Am 7. März präsentiert dann der Gewinner des Goldenen Koggenziehers 2022 in der Bühne 602 sein Soloprogramm.

Hier gibt es Tickets Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket für alle Veranstaltungstage und den Siegerabend kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16.30 Uhr möglich. Die Ticket-Käufer erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert ist. Nutzer von OZ+ haben übrigens die Möglichkeit, die Livestreams des 18. Rostocker Koggenziehers kostenlos zu schauen. Dazu einfach am Veranstaltungsabend mit dem OZ+Abonnement auf www.ostsee-zeitung.de anmelden. Live dabei vor Ort: Da wieder ein Publikum vor Ort sein kann, ist in der Bühne 602 begrenztes Kartenkontingent für den Koggenzieher 2022 verfügbar. Zu den Sponsoren des Kabarettfestivals gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner GmbH, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

