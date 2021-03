Rostock

Heitere Stimmung am zweiten Vorrundenabend des diesjährigen Rostocker Kabarett-Wettbewerbs. Alle drei Teilnehmer erzählten einen Gag nach dem anderen, die Veranstalter und die Jury, die im Saal der Bühne602 saßen, konnten sich vor Lachen zeitweise kaum auf den Stühlen halten. Und vermutlich hatten auch die Zuschauer des Livestreams einiges zu lachen. Letztendlich konnte Nils Heinrich am meisten von sich überzeugen und zieht in das Finale ein. Am Sonntag ringt er um den goldenen Koggenzieher.

Statt mit Seemannsmützen treten Fiete und Schiete dieses Mal mit bunter Kopfbedeckung die Bühne. Die „1-Euro-Taskforsk“, wie sie sich nennen, moderieren wieder durch den Abend. Sie reden über Aktuelles, dass die Läden in Rostock wieder öffnen dürfen und über die Art, wie Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen „Social Distance“ betreibt: Nicht mehr nach Hause zu kommen, weil er immer in Talkshows sitze.

Jakob Friedrich über die Arbeit

Blaue Latzhose, rotziger Gang: Jakob Friedrich betritt als erster Teilnehmer des Abends die Bühne. Seit 15 Jahren arbeitet er in der schwäbischen Elektro- und Metallindustrie. Er offenbart, dass er eigentlich aus Bremen stamme und ab uns zu noch Anpassungsschwierigkeiten im Schwabenländle hätte. Die Menschen dort seien ganz anders. Man müsse sich beispielsweise alles verdienen.

In seinem Programm spricht er über Alltagssituationen und die schwäbische Mentalität. In kleinen Sketchen imitiert er auf sympatische Art seine Kollegen im Unternehmen, und die Menschen, die er im Alltag trifft. Das Programm lebt von der Situationskomik. Und er spricht vom ersten Arbeitstag und den Job, „der nie so ist, wie man es sich als Kind vorgestellt hat.“

Liza Kos über ihr Leben

Zaghaft betritt Liza Kos als zweiter Act die Bühne. Sie hängt sich eine Gitarre um und beginnt nach kleinen Gags an zu spielen. Das Lied hätte sie neu geschrieben, verrät sie vorab. Sie besingt einen kurzen Anriss über ihr Leben, greift im Refrain die Situation beim Koggenzieher auf. Kleine Fehler in ihrem Lied sind kein Problem – Liza Kos geht offen damit um und umschmeichelt sie unaufgeregt.

Der Koggenzieher 2021 Der Kabarett-Wettbewerb findet vom 4. bis zum 7. März statt. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben.

Danach greift sie zum Mikrofon, spricht sie auf charmante Art und Weise über ihr Leben. Über die Religion ihrer russischen Eltern und über ihren ersten Berufswunsch: Nonne. Über ihren ersten deutschen Freund, der Türke ist. Sie spricht über ihre Identitätskrise, die sie seitdem hat: ist sie Deutsche? Türkin? Russin? Ihr Kopf sei voll. Sie schlüpft in die Rollen aller drei, imitiert diese. Alles egal: Das Wichtigste sei, Mensch zu sein, singt sie Eingangs im Lied. Ein Mensch, der andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte.

Nils Heinrich über Leben im Lockdown und vor 30 Jahren

Als letztes betritt Nils Heinrich die Bühne. Er setzt sich an einen Tisch, schaut ernst in die Kamera. Sein Programm hätte er bereits vergessen, beginnt er zu erzählen. Seit vier Monaten sitze er jetzt zu Hause. Er packt seine Zettel aus, redet polemisch über die Situation, die er derzeit Zuhause erlebe. Er sei jetzt Kitaerzieher und Koch. Überspitzt stellt er Streitigkeiten mit der Frau dar und wie kurz der Geduldsfaden derzeit sei. Er wäre sogar bereit, Backsendungen zu schauen, um mal was anderes zu sehen als Corona. Aber es gehe ja nur Abends: Wegen der Kinder.

Nach seinen flapsigen Ausführungen zum Lockdown greift er zur Gitarre, spielt ein Lied aus seinem Programm „Deutschland einig Katerland“. Man hätte 1990 alles neu starten können, meint er anschließend. Man hätte das Land auch anders nennen können: Funkloch beispielsweise. Als ehemaliger Ostdeutscher macht er sich auf der Bühne über Westdeutsche zur Wendezeit lustig.

Und scheinbar kommt die Mischung aus aktuellem Geschehen und Geschichten aus der Wendezeit gut an. „Es war ein Gagfeuerwerk, aufgestaute Emotionen mussten raus und wir konnten die Situationen so gut nachvollziehen“, begründet die Jury ihre Entscheidung, Nils Heinrich zum Gewinner des Abends zu küren. Und auch die Zuschauer Zuhause teilen diese Auffassung. Knapp 80 Prozent der Abstimmungsteilnehmer stimmten für Nils Heinrich.

Von Stefanie Ploch