And the Winner is: Rainer Holl. Mit seinem Auftritt konnte der Kabarettist und Poetry Slammer beim diesjährigen Rostocker Kabarett-Wettbewerb die Jury von sich überzeugen und gewinnt den goldenen Koggenzieher, ein Preisgeld und Ruhm und Ehre. Silber geht an Nils Heinrich und Bronze an Liese-Lotte Lübke, wie Jurysprecher und Schauspieler Peer Roggendorf nach dem Auftritten der Drei am Sonntag auf der Bühne602 verkündet. Und auch die Zuschauer, die in diesem Jahr via Livestream dazu geschaltet waren, haben ihren Publikumsliebling gewählt: Als Sieger der Herzen geht somit Nils Heinrich hervor.

Zuvor waren die drei Vorrundensieger gegeneinander angetreten. Sie hatten sich unter insgesamt neun Teilnehmern für das Finale des Kabarettwettbewerbes qualifiziert. Den Finalabend moderierte – wie schon seit 2015 – der Kabarettist René Sydow, selbst „Koggenzieher“-Gewinner von 2014. In seiner Eingangsrede kritisierte er Politiker und deren Umgang mit der Corona-Pandemie.

Auftritt von Rainer Holl

Der Sieger der dritten Vorrunde, Rainer Holl, konnte am Samstag mit Tipps punkten, wie man das „positive negative Denken“ erlernen könne. Am Finalabend stand er als erster auf der Bühne. Wieder legte er sein demotivierender Tischkalender auf dem Stehtisch neben ihn. Sein Versprechen zu Beginn: Er möchte das Online-Publikum wieder enttäuschen. Aber er möchte etwas anderes machen als am Tag zuvor.

Und gesagt. Getan. Er redete in seinem Beitrag über Deutschland und die Mentalität der Deutschen. „Ich möchte mich nicht aufregen“, sagte er. Doch das hat er dann doch. In seinen Ausführungen redete er sich schnell und pointiert in Rage. Erst kritisierte er Hessen, anschließend Berlin. „Es ist egal, wo man wohnt, Deutschland bleibt scheiße.“

Eigentlich käme Rainer ja aus dem Poetry Slam, meinte er. Und eigentlich möchte er ja positive Stimmung verbreiten. Seine eigenen Texte wolle er dafür verbreiten. Das gehe am besten über das Radiomedium – seines eigenen. Emotionsgeladen trug er drei Slamtexte vor: Über Politik, Erste-Welt-Probleme und gesellschaftliche Probleme - mit Texten, die zum Nachdenken anregen.

Auftritt von Liese-Lotte Lübke

Genauso nachdenklich ging es im zweiten Act weiter. Liese-Lotte Lübke betrat die Bühne. Den ersten Vorrundenabend konnte sie für sich gewinnen. Dort hatte sie am Klavier Lieder über das aktuelle Leben eines Kleinkünstlers in der Coronapandemie gespielt, harsche Kritik an der Politik geübt. Sie erzählte, dass der erste Koggenzieherabend ging noch lang, sie sei nicht zur Ruhe gekommen. Sie begann, ein „Schlaflied“ zu singen, ihr ginge zu viel durch den Kopf, um ordentlich zur Ruhe zu kommen. Sie motivierte die Zuschauer, mit zu singen.

Anschließend packte sie ihr Notizbuch aus, trug ein Gedicht vor. Die Show ist, was zählt, sagte sie darin. Der Versuch, zu täuschen. Sie kritisierte den Alltag, das Leben bestehe größtenteils aus Arbeiten und Schlafen und am Wochenende gehe man Belanglosigkeiten nach. In ihrem zweiten Lied versuchte sie mit ruhiger und gefühlvoller Stimme zu verdeutlichen, wofür wir alle doch eigentlich leben würden.

Anschließend kam sie wieder auf das Problem der Künstler in der Coronakrise zu sprechen. In einem Text, welches sie auf dem Weg nach Rostock geschrieben hätte und dem Lied, mit dem sie am Donnerstag bereits überzeugen konnte, kritisiert sie die Politik und deren Umgang mit Künstlern in der Krise. Sie wird emotional, hat Tränen in den Augen, lässt auf der Bühne ihren Gefühlen freien Lauf.

Auftritt von Nils Heinrich

Als Sieger des zweiten Vorrundenabends ging Nils Heinrich hervor. Süffisant sprach auch er zunächst über die Situation in der Coronazeit, bevor er Teile aus seinem Programm „Deutschland einig Katerland“ zum Besten gab. Am Finalabend zeigte er mehr aus seinem Programm. Er griff zur Gitarre und singt über Situationen vor der er Angst hätte. Kein Bier im Kühlschrank oder vor Palmöl in der Niveadose beispielsweise.

Rainer Holl konnte die Jury am Finalabend des Rostocker Koggenziehers von sich überzeugen. Als Sieger der Zuschauer wurde Nils Heinrich gewählt. Liese-Lotte Lübke konnte den bronzenen Koggenzieher ergattern.

Er ist der einzige Ossi im Wettbewerb, sagte er und begann über die ostdeutsche Gemeinschaft zu reden. Nils Heinrich erzählte von Situationen, an die sich wohl einige der Zuschauer noch erinnern können: Über das Leben in der DDR. Ironisch machte er sich über Vorurteile lustig, die vielleicht auch gar keine sind. Glückliche Ostdeutsche gebe es nicht, arbeiten alle in der Braunkohleindustrie und Wessis reden in Talkshows über Ossis, sagte er aufgeregt.

Ernst blickte er in die Kamera, erzählte, dass wir derzeit im Überfluss leben. Und er verriet, dass er sich zur Wahl aufstellen lassen möchte. Das Menschenrecht auf schlechte Laune würde er beispielsweise gewähren. Die Leute sollen ihn nicht wählen, verriet er während seines Auftrittes. Das Publikum tat es doch: Und Nils Heinrich gewann den Publikumspreis. 54 Prozent der Stimmen gingen an ihn.

Von Stefanie Ploch