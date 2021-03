Rostock

In weißem Kittel im Labor stehend, ein Reagenzglas nach dem nächsten mit der Pipette befüllend: So stellt man sich vermutlich normalerweise Lebensmittelchemiker vor. Dass es auch anders sein kann, zeigt Dr. Emir Puyan Taghikhani. Als promovierter Lebensmittelchemiker steht er auf den Bühnen Deutschlands, präsentiert in seinem Comedyprogramm „Die Chemie muss stimmen“ allerhand Komik über die menschlichen Geschichten, die mit Lebensmitteln in Zusammenhang stehen. Am ersten Abend des Rostocker Kabarett-Wettbewerbes, am 4. März, versucht er auf der Bühne602 die Jury von sich zu überzeugen. An dem Abend tritt er gegen Bernard Paschke und Liese-Lotte Lübke an.

Der Comedian weiß, dass nicht die Lebensmittel witzig sind, sondern vielmehr die Menschen, die die Lebensmittel verzehren, steht in seiner Programmankündigung. „Familiendramen spielen sich ab, wenn die Kinder zum Veganismus konvertieren, die Low-Carb-Diät ist eine neue Form der brotlosen Kunst.“

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 7. März statt. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016).

Weiter heißt es in Taghikhanis Programmankündigung: „Und Männer interessieren sich inzwischen gehäuft für ihren Hormon-Spiegel, weil irgendwelche Fitness-Youtuber verkünden, dass ein Mann nur dann wirklich durchsetzungsfähig und potent ist, wenn dessen Testosteron-Spiegel mit dem von King Kong übereinstimmt.“

Kann Kochsalz schimmeln?

In seinem Programm würde der Stand-Up-Comedian die drängendsten Fragen überhaupt beantworten: Zu wieviel Prozent besteht Salpetersäure aus Peter? Ist dieser Peter ein richtig ätzender Typ? Kann Kochsalz schimmeln? Wieso wird Emirs Ex-Freundin ihren roten Lieblings-BH nie wiedersehen? Er erzählt von zwischenmenschlichen Unsicherheiten, den Missverständnissen des Alltags und wie er sich vom introvertierten Grundschüler in der Nürnberger Südstadt zum Stand-Up Comedian und Naturwissenschaftler entwickelt hat.

Emir Puyan Taghikhani wurde 1990 in Nürnberg als Sohn eines Iraners und einer Türkin geboren. Seit 2011 machte er sich parallel zu seinem Studium der Lebensmittelchemie als Stand-Up Comedian und Poetry Slammer unter dem Pseudonym „Helmuth Steierwald“ bundesweit einen Namen.Nach ersten Fernsehpräsenzen forcierte er seine Tätigkeit als Stand-Up Comedian, heißt es auf seiner Website.

Seit 2015 forschte er als Doktorand am Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie und Klinische Toxikologie der Universität Erlangen-Nürnberg und wurde 2019 zum Doktor der Naturwissenschaften promoviert. Ab diesem Zeitpunkt entschloss er sich, den Künstlernamen „Helmuth Steierwald“ niederzulegen und nur noch unter seinem vollständigen, bürgerlichen Namen aufzutreten.

