Rostock

In diesen Zeiten, in denen der Liedermacher und Musikkabarettist Falk Plücker nicht auf der Bühne stehen kann, merkt er, was für ein gutes Gefühl es doch war, die Zuschauer zum Lachen zu bringen, für kurze Zeit im Mittelpunkt zu stehen und zu schauen, ob das Programm funktioniert. „Ich weiß fast gar nicht mehr, wie es ist, auf der Bühne zu stehen“, sagt er und lacht. Doch bald hat er wieder die Möglichkeit dazu. Beim diesjährigen Kabarett-Wettbewerb der Bühne 602 in Rostock tritt er am dritten Wertungstag, am Samstag, den 6. März, gegen Rainer Holl und Lina Lärche an und buhlt um den goldenen Koggenzieher.

„All das, was man vorbereitet, ist eigentlich nur für diesen Moment auf der Bühne“, erzählt Falk. „Es ist ein extrem spannender Moment, weil jeder Abend anders ist. Das macht den Reiz aus der Sache aus.“ Ende Oktober des vergangenen Jahres hatte er seinen letzten Auftritt. Der nächste ist erst für April geplant. Ob dieser stattfinden kann, ist noch ungewiss. Aber er hatte Glück, wie er sagt. Im Sommer habe er unter den Hygienebestimmungen spielen können. Langweilig werde ihn in diesen Zeiten nicht, organisiert sein Booking selbst und steht mit Veranstaltern in Kontakt. Dennoch: „Ich hätte gern mal wieder ein bisschen Stress.“

„Manchmal sind die Leute beleidigt“

Nach Abschluss seines Master-Studiums in Geschichtswissenschaften im Jahr 2015 entschied er, die Bühne als neue Herausforderung zu suchen. Seitdem tourt er quer durch die deutschsprachigen Ländereien Europas: Zunächst zwei Jahre als Vorprogramm des Liedermachers Götz Widmann, inzwischen hauptsächlich Solo.

In seinem Programm „Ist das glutenfrei?“, das er auch beim Koggenzieher präsentieren wird, mache er sich ohne Rücksicht über alles und jeden lustig, verrät er. Inklusive sich selbst. „Das funktioniert mal besser und mal schlechter“, sagt Falk. „Mal sind die Leute beleidigt, mal sind sie amüsiert. Das hängt immer von den Zuschauern und der Situation an dem Abend ab.“

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 7. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

Der Titel seines Programmes und auch eines seiner Lieder sind von einer wahren Begebenheit inspiriert, wie Falk sagt. Er ging durch einen Biosupermarkt und war erstaunt, wie viele unterschiedliche Menschen dort einkaufen und wie viele Dinge es gibt, die er nicht kenne. Bei einer Kundin fiel dann auch die Frage: „Ist das glutenfrei?“ – „Man muss nicht immer alles politisieren. Es ist einfach eine lustige Geschichte“, sagt der Musiker. „Wenn die Zuschauer Humor haben und auch gern über sich selbst lachen, dann ist mein Programmausschnitt beim Koggenzieher ein netter Slot am Abend“, sagt er voraus.

Falk hat Erfahrungen mit Livestreams

Und wenn die Zuschauer, die an den Bildschirmen zu Hause die Veranstaltung im Livestream sehen, die Gags nicht lustig finden, dann wäre das auch gar nicht schlimm, sagt der Kabarettist, „Ich merke es ja dann nicht“, lacht er. „Man muss sich aber auch daran gewöhnen, dass bei Onlineaufzeichnungen bei humoristischen Songs keiner lacht. Das kann zwar auch vor Ort passieren, aber dann kann man spontan darauf reagieren.“

Erfahrungen mit Livestreams habe er schon gemacht. Mit einem Musikerkollegen und gutem Freund habe er im Lockdown 16 Streamingsendungen produziert. „Daher bin ich ziemlich erfahren, könnte man sagen“, schmunzelt er. Dennoch: „Ich habe aber für mich entschieden, dass das nicht das Format ist, das ich auch zukünftig bedienen möchte.“ Denn das Publikum fehle.

Beim Wettbewerb wie dem Koggenzieher sei es von Vorteil, dass es gut getaktet sei, mehrere Personen an einem Abend auftreten. „Ich freue mich sehr, dass der Wettbewerb stattfindet“, sagt Falk, der schon mal auf der Bühne 602 und im Mau-Club aufgetreten ist.

Von Stefanie Ploch